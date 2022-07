Biden firma decreto para sancionar a «criminales, terroristas o funcionarios» que mantienen en cautiverio a estadounidenses

Entornointeligente.com /

19-07-22.-El presidente Joe Biden firmó un decreto el martes para facilitar el flujo de información a las familias de estadounidenses cautivos en el exterior y sancionar a los criminales, terroristas o funcionarios que los mantienen en cautiverio. No está claro si la nueva disposición significará el regreso de estadounidenses encarcelados en otros países, pero altos funcionarios del gobierno que adelantaron la medida a la prensa dijeron que la consideran un medio valioso para elevar el costo de la toma de rehenes y castigar a los captores. El gobierno enfrenta críticas de algunas familias que perciben una falta de habilidad y agresividad para traer de regreso a sus seres queridos. La detención en Rusia de la estrella del baloncesto femenino Brittney Griner ha atraído mayor atención sobre los estadounidenses encarcelados en el exterior y que Washington considera detenidos ilegalmente. El decreto se basa en una sección de la Ley Robert Levinson de Recuperación de Rehenes —así llamada por un agente retirado del FBI que desapareció en Irán hace 15 años y se presume que ha muerto— que autoriza al presidente a imponer revocaciones de visas y otras sanciones a personas que se cree están implicadas en la detención ilegal de estadounidenses. En este caso, dijeron las fuentes, esto podría aplicarse a los funcionarios de gobierno o criminales o terroristas que no forman parte de un gobierno. Puesto que las sanciones no siempre facilitan la liberación de un estadounidense —por ejemplo, la guerra rusa en Ucrania prosigue a pesar de una ola de sanciones impuestas por Washington y gobiernos aliados_, se las utilizará de manera juiciosa, según un funcionario que habló bajo la condición reglamentaria de anonimato. El decreto ordena a las agencias federales a mejorar el flujo de información a las familias de los detenidos acerca de su situación legal y las gestiones que se realizan para lograr su retorno. Además, el Departamento de Estado agregará un nuevo indicador de riesgo a sus avisos por países para advertir a los viajeros sobre las naciones donde se cree existe un riesgo elevado de detención. El departamento ya emplea indicadores de riesgo para categorías como delincuencia, salud y secuestros. El nuevo indicador, con la letra «D» por detención, se aplicará inicialmente a los siguientes países: Birmania, China, Irán, Corea del Norte, Rusia y Venezuela.

