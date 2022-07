Biden: Estados Unidos «no se alejará» del Medio Oriente

Entornointeligente.com /

» Hoy, me enorgullece poder decir que las eras de guerras terrestres en la región, guerras que involucraron a un gran número de fuerzas estadounidenses, no están en marcha «, dijo el presidente de EEUU, Joe Biden.

El presidente Joe Biden , hablando en una cumbre de líderes árabes en Jeddah, Arabia Saudita, dijo el sábado que Estados Unidos «no se alejará» del Medio Oriente mientras trata de garantizar la estabilidad en un rincón volátil del mundo e impulsar el flujo mundial de petróleo para revertir aumento de los precios de la gasolina.

Sus comentarios, pronunciados en el Consejo de Cooperación del Golfo al cerrar la etapa final de un viaje de cuatro días, se producen cuando la región se prepara para una posible confrontación con Irán.

» No nos alejaremos y dejaremos un vacío para que lo llenen China, Rusia o Irán «, dijo Biden. «Buscaremos aprovechar este momento con un liderazgo estadounidense activo y de principios».

Aunque las fuerzas estadounidenses continúan atacando a los terroristas en la región y permanecen desplegadas en bases en todo el Medio Oriente, Biden sugirió que estaba pasando página después de las invasiones del país a Irak y Afganistán.

» Hoy, me enorgullece poder decir que las eras de guerras terrestres en la región, guerras que involucraron a un gran número de fuerzas estadounidenses, no están en marcha «, dijo.

Biden también presionó a sus homólogos, muchos de los cuales encabezan gobiernos represivos, para garantizar los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres, y permitir que sus ciudadanos hablen abiertamente.

» El futuro lo ganarán los países que den rienda suelta a todo el potencial de sus poblaciones «, dijo, incluso permitiendo que las personas «cuestionen y critiquen a los líderes sin temor a represalias».

Antes del discurso, Biden pasó la mañana reuniéndose individualmente con los líderes de Irak, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, con algunos de los cuales nunca se había sentado.

Biden invitó a Mohammed bin Zayed Al Nahyan, quien se convirtió en presidente de los Emiratos Árabes Unidos hace dos meses, a visitar la Casa Blanca este año y dijo que esperaba » otro período de cooperación fuerte y creciente » entre sus países bajo el liderazgo del jeque.

La cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo en la ciudad portuaria de Jeddah, en el Mar Rojo, es una oportunidad para que Biden demuestre su compromiso con la región después de pasar la mayor parte de su presidencia enfocada en la invasión de Rusia a Ucrania y la creciente influencia de China en Asia.

Horas antes de que comenzara la conferencia, la Casa Blanca publicó imágenes satelitales que indican que funcionarios rusos han visitado Irán dos veces recientemente para ver drones con capacidad armamentística que busca adquirir para su guerra en Ucrania.

Ninguno de los países representados en la cumbre se ha movido al unísono con Estados Unidos para sancionar a Rusia , una prioridad clave de política exterior para la administración Biden. En todo caso, los EAU se han convertido en una especie de paraíso financiero para los multimillonarios rusos y sus yates multimillonarios. Egipto permanece abierto a los turistas rusos.

La publicación de imágenes satelitales que muestran que los funcionarios rusos visitaron el aeródromo de Kashan el 8 de junio y el 15 de julio para ver los drones podría ayudar a la administración a relacionar mejor la relevancia de la guerra con las preocupaciones de muchas naciones árabes sobre las ambiciones nucleares de Irán , el programa de misiles y el apoyo a los militantes en el región.

Un alto funcionario de la administración de Biden, que informó a los periodistas antes de la cumbre, dijo que los esfuerzos de Moscú para adquirir drones de Teherán muestran que Rusia » efectivamente está apostando por Irán «. VOA / EA (Foto: Twitter)

Today, I met with Prime Minister Al-Kadhimi to recommit to the U.S.-Iraq Strategic Framework Agreement and reaffirm the importance of forming an Iraqi government responsive to the will of the Iraqi people and their respect for democracy and independence. pic.twitter.com/juwkOuU4zj

— President Biden (@POTUS) July 16, 2022

LINK ORIGINAL: Informe 21

Entornointeligente.com