Biden em alerta

Se seguissem a metodologia europeia, os Estados Unidos estariam agora em recessão técnica, depois de dois trimestres consecutivos com crescimento negativo. Não estão, porém, por seguirem regras estatísticas diferentes, mas fica evidente que a ideia mil vezes repetida de que a economia americana será a única ganhadora da tensão mundial em torno da guerra na Ucrânia não é assim tão certa, mesmo que alguns setores do outro lado do Atlântico beneficiem do impacto das sanções à Rússia, sobretudo o do gás.

Perante uma Europa que decidiu cortar nas importações de gás russo (e vê a própria Rússia a retaliar suspendendo fornecimentos), as exportações americanas de GNL estão em alta, com as entregas por cargueiros a substituir pouco a pouco os gasodutos ao serviço do Kremlin. Mas para o comum dos americanos, que vê a inflação chegar a 9%, em boa parte por causa do preço dos combustíveis, o maná que a situação geopolítica criou para as empresas de gás não traz qualquer vantagem e Joe Biden vai ter de começar a preocupar-se, e muito, com o estado de espírito da população à medida que se aproximam as eleições intercalares de novembro.

O presidente americano, que tem liderado a resistência ocidental à invasão russa da Ucrânia, fornecendo apoio político, financeiro e militar (armamento) aos governantes de Kiev, sabe que o resultado de novembro nas eleições para a renovação da totalidade da Câmara de Representantes e de um terço do Senado poderá limitar a sua ação na segunda metade do mandato e até prejudicar uma eventual reeleição (ou um novo mandato presidencial para um democrata, mesmo não sendo ele) em 2024. E os republicanos estão na expectativa, com o próprio Donald Trump, o controverso ex-presidente, a mostrar ambições de regresso à Casa Branca, seja ou não Biden o rival democrata.

Subscrever Não sendo previsível um recuo americano nas sanções à Rússia (apesar de tudo, um dos raros temas a unir democratas e republicanos), e com a guerra a prosseguir na Ucrânia, ganham assim especial importância para Biden conversas como a que teve, por videoconferência, com Xi Jinping. Estados Unidos e China, as duas maiores economias mundiais, partilham o interesse em evitar uma recessão global, na qual, diga-se, Washington teria mais responsabilidades do que Pequim, que continua avessa a sanções à Rússia e evita comprometer-se.

Por coincidência, o próximo outono é também importante para Xi, pois o congresso do Partido Comunista Chinês previsto para outubro deverá confirmar um terceiro mandato tanto de secretário-geral como de presidente da república. Mas por muito que América e China se coordenem, o fator Rússia continuará a pesar sobre a economia mundial, seja propiciando a recessão técnica nos Estados Unidos, seja o fraco crescimento previsto pela China, uns meros 4,3%, valores mínimos para o país. E se os gigantes abanam, o resto do mundo abanará, seja qual for a posição sobre a Ucrânia e a Rússia ou sobre a disputa sino-americana pela supremacia mundial (que a guerra na Europa só fez abrandar momentaneamente).

