Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Concurso do INSS Funeral de Elizabeth II Loterias Biden diz que pandemia 'terminou' nos EUA «Se prestarem atenção, ninguém usa máscaras. Todo mundo parece estar em boa forma», disse o presidente americano sobre a Covid-19. Por France Presse

18/09/2022 23h55 Atualizado 19/09/2022

1 de 1 O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fala a repórteres pela primeira vez após visita de Nancy Pelosi a Taiwan, em 8 de agosto de 2022. — Foto: Evan Vucci/ Associated Press O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fala a repórteres pela primeira vez após visita de Nancy Pelosi a Taiwan, em 8 de agosto de 2022. — Foto: Evan Vucci/ Associated Press

O presidente americano, Joe Biden , disse neste domingo (18), que a pandemia de Covid-19 terminou nos Estados Unidos. «A pandemia terminou», disse em entrevista à TV.

«Ainda temos um problema com a covid. Ainda estamos trabalhando muito nisso, mas a pandemia acabou. Se prestarem atenção, ninguém usa máscaras. Todo mundo parece estar em boa forma . E por isso, acredito que está mudando», afirmou.

Biden diz que defenderia Taiwan de uma invasão da China

No entanto, o presidente deu estas declarações apenas algumas semanas depois de sua administração ter pedido ao Congresso bilhões de dólares em financiamento para manter seus programas de testagem e vacinação com vistas a uma possível nova onda no outono.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com