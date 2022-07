Biden dio positivo nuevamente a la covid-19

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo de nuevo a la covid-19, pese haber superado la enfermedad recientemente.

A través de un tuit, el mandatario estadounidense informó que se encuentra asintomático , pero que se mantendrá aislado por motivos de bioseguridad.

«Amigos, hoy volví a dar positivo por COVID. Esto sucede con una pequeña minoría de personas. No tengo síntomas, pero voy a aislarme por la seguridad de todos los que me rodean».

Biden afirmó que se continuará al frente de la casa blanca y «pronto volveré a la carretera».

El dirigente demócrata, de 79 años, había dado negativo a la PCR el pasado 27 de julio, luego de completar los cinco días de aislamiento total.

Folks, today I tested positive for COVID again.

This happens with a small minority of folks.

I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.

I’m still at work, and will be back on the road soon.

— President Biden (@POTUS) July 30, 2022 Unión Radio

