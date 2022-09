Biden declara emergencia por paso de Fiona en Puerto Rico

Entornointeligente.com /

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó este domingo la declaración del estado de emergencia en Puerto Rico ante la tormenta tropical Fiona, que se espera que se convierta en huracán al llegar a la isla en las próximas horas.

Con esta decisión, el presidente ordenó al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal de Emergencias (FEMA, en inglés) a llevar a cabo los esfuerzos necesarios para «salvar vidas, proteger la propiedad, la salud y la seguridad pública; y evitar una catástrofe en los 78 municipios» de Puerto Rico.

«En concreto, FEMA está autorizada a movilizar y distribuir a su discreción los recursos necesarios para aliviar el impacto de esta emergencia», informó la Casa Blanca en un comunicado.

El Gobierno federal estadounidense financiará con el 75 % las medidas de emergencia.

En la víspera, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció que había solicitado la declaración del estado de emergencia federal horas después de declarar la emergencia a nivel estatal.

Asimismo, Pierluisi informó que hay ya 79 refugios abiertos (de los 365 habilitados) con 101 personas albergadas en 26 municipios, siendo Guayanilla y Cabo Rojo los que están acogiendo más desplazados.

Puerto Rico activó, además, a la Guardia Nacional y emitió una orden ejecutiva para declarar la Ley Seca ante la tormenta tropical Fiona y el aviso de huracán para la isla.

