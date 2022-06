Biden conversará con Guaidó en el marco de la Cumbre de las Américas, confirma la Casa Blanca

Entornointeligente.com /

El presidente Joe Biden y el líder opositor Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente de Venezuela, mantendrán una conversación en línea.

Tal como se esperaba, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostendrá una conversación en línea esta semana con el líder opositor venezolano Juan Guaidó, en el marco de la IX Cumbre de las Américas .

«El presidente Biden hablará con Guaidó en algún momento aquí», dijo el lunes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en intercambio con reporteros.

La negativa de Estados Unidos, como anfitrión de la cumbre, a invitar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro -así como a los de Nicaragua y Cuba- despertó la curiosidad sobre si Washington le brindaría algún espacio a la oposición venezolana.

0:00 0:08:23 0:00 Descargar 240p | 19,9MB 360p | 26,7MB 480p | 38,3MB 720p | 128,0MB 1080p | 120,3MB Sullivan, asimismo, reafirmó la postura estadounidense de apoyar un consenso entre las fuerzas políticas en pugna en la nación latinoamericana.

«Apoyamos un diálogo liderado por Venezuela que conduzca a elecciones libres y justas y a un futuro mejor para el pueblo venezolano (…), pensamos que la mejor manera de elevar nuestro deseo es ver que Venezuela lidere el diálogo», señaló.

Las rondas de diálogo entre oposición y oficialismo que tenían lugar en la capital mexicana se vieron interrumpidas en octubre de 2021 . El gobierno de Maduro actuó en respuesta por la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, quien permanecía detenido Cabo Verde desde 2020.

Las conversaciones de paz buscan un acuerdo para la realización de elecciones libres. Guaidó es reconocido por más de 50 países como el líder legítimo de Venezuela.

También lea La Cumbre de las Américas | EEUU presenta su plan de cooperación regional En marzo de este año una delegación enviada por la Casa Blanca viajó a Caracas a reunirse con el oficialismo.

El viaje vino como parte de un intento estadounidense para aislar al presidente ruso Vladimir Putin, sancionado por EEUU y Europa como consecuencia de la guerra con Ucrania. Algunos analistas también ven a Venezuela, sancionada por Estados Unidos, como una posible fuente alternativa de suministros de petróleo en caso de que Washington intente restringir los envíos de energía de Moscú, reportó entonces la agencia Reuters .

«Apoyamos el regreso a esas conversaciones y estamos preparados para tomar medidas si esas conversaciones avanzan. Todavía creemos que hay margen para que eso suceda. Pero en última instancia, dependerá de las dos partes hacer que suceda», zanjó Sullivan.

