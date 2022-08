Biden confirmó muerte del líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri

Entornointeligente.com /

Ayman al Zawahiri era uno de los terroristas más buscados en el mundo por Estados Unidos, que prometía 25 millones de dólares por cualquier información que permitiera detenerle

El presidente Joe Biden anunció el lunes 01 de agosto que el jefe de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, murió el sábado por la noche en un ataque con dron estadounidense en Afganistán, en un nuevo golpe a la organización terrorista.

«El sábado, bajo mis órdenes, Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo sobre Kabul, en Afganistán, que mató al emir de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri», afirmó el presidente, quien habló por televisión desde la Casa Blanca.

«Se ha hecho justicia y este líder terrorista ya no está», añadió Biden.

Lea También: Iván Duque sobre Maduro: «Cometí un error»

La noticia sobre la muerte de Zawahiri había sido publicada más temprano por medios estadounidenses.

Ayman al Zawahiri era uno de los terroristas más buscados en el mundo por Estados Unidos, que prometía 25 millones de dólares por cualquier información que permitiera detenerle. Se puso al frente de la nebulosa yihadista en 2011, tras la muerte de Osama Bin Laden a manos de un comando estadounidense en Pakistán.

Llevaba más de diez años en paradero desconocido y se le consideraba el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que causaron casi 3.000 muertos en Nueva York.

Su muerte permitirá a las familias de las víctimas de esos ataques contra las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York y la sede del Pentágono cerca de Washington, «pasar página», declaró el presidente demócrata.

Al Zawahiri fue el sustituto de Osama bin Laden tras su muerte en 2011 en una operación estadounidense en Pakistán, y era uno de los terroristas más buscados.

Al Zawahiri y Bin Laden supervisaron los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos.

Al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri, who played key role in 9/11 attacks, is killed in U.S. operation, officials say https://t.co/sxhqS95zA4

— The Washington Post (@washingtonpost) August 1, 2022

LINK ORIGINAL: Que Pasa

Entornointeligente.com