Jul 21, 2022

Biden califica el cambio climático de emergencia sin declararlo

El presidente Biden calificó el cambio climático como una «emergencia» ayer miércoles, pero no llegó a declarar una emergencia nacional luego de la presión de los defensores del clima.

Por Rachel Frazin & Morgan Chalfant /THE HILL

En un discurso en una antigua planta de carbón en Somerset, Massachusetts, Biden también se comprometió a tomar medidas para combatir la amenaza del cambio climático luego de que la acción se estancara del Congreso.

Joe Biden fue enfático, «Como presidente, tengo la responsabilidad de actuar con urgencia y resolución cuando nuestra nación enfrenta un peligro claro y presente. Y de eso se trata el cambio climático. Ésto es una emergencia; así que usaré mis poderes ejecutivos para combatir la crisis climática, en ausencia de una acción del Congreso».

Biden pronunció el discurso a menos de una semana después de que la oposición del senador Joe Manchin (D-W.Va.) descarrilara su amplia propuesta climática que había estado estancada en el Capitolio durante meses. El colapso de esas negociaciones ha llevado a un enfoque renovado en la acción climática ejecutiva. Mirando hacia afuera: en su discurso, Biden culpó explícitamente a los legisladores republicanos, en lugar de a Manchin, por la falta de acción en el Capitolio.

«Ni un solo republicano en el Congreso dio un paso al frente para apoyar mi plan climático», dijo Biden.

No reconoció directamente la decisión de Manchin de retirarse de las conversaciones.

Los demócratas habían tratado de aprobar la visión de la política social y climática de Biden con una mayoría simple a través de un proceso conocido como reconciliación presupuestaria, que les permitiría eludir la maniobra obstruccionista del Partido Republicano. Pero hacerlo significaba obtener el apoyo de los 50 demócratas del Senado, incluido Manchin.

Biden pronunció el discurso en la central eléctrica de Brayton Point en Somerset, una central eléctrica a carbón que se está transformando en una instalación de generación de energía eólica marina.

