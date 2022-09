Biden apuntó contra Trump y sus seguidores «extremistas»

Entornointeligente.com /

«Trump y los republicanos del MAGA representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra República», dijo el presidente Biden

El presidente Joe Biden calificó al exmandatario Donald Trump y los «extremistas» que lo siguen de enemigos de la democracia de Estados Unidos, durante un discurso el jueves 01 de septiembre en Filadelfia, con el que buscó animar a los votantes antes de las elecciones de medio mandato en noviembre.

Biden atacó sobre todo a los republicanos que abrazan la ideología MAGA (Make America Great Again, el eslógan de Trump en su exitosa campaña presidencial de 2016) e instó a sus partidarios a contraatacar.

«Donald Trump y los republicanos del MAGA representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra República», dijo Biden hablando cerca del lugar donde se proclamó la Declaración de Independencia y se adoptó la Constitución de Estados Unidos hace más de dos siglos.

«No hay lugar para la violencia política en Estados Unidos. Punto. Ninguno. Nunca», advirtió, en una clara referencia al asalto del año pasado al Capitolio por parte de los partidarios de línea dura de Trump que se negaron a aceptar su derrota.

Además, el presidente exhortó a los estadounidenses a «defender» la democracia, pues no está «garantizada».

«Las fuerzas del MAGA están decididas a hacer retroceder a este país. Retroceder a un Estados Unidos donde no haya derecho a elegir, ni derecho a la privacidad, ni derecho a la anticoncepción, ni derecho a casarse con quien amas», agregó Biden.

El presidente de 79 años busca impulsar a su Partido Demócrata antes de las elecciones de medio mandato en las que está en juego el control del Congreso.

Trump, en una enigmática reacción a las palabras de Biden, publicó en su plataforma en línea Truth Social una imagen dividida con Joe Biden a la izquierda apretando los puños en el atril, y con él a la derecha besando una bandera de Estados Unidos.

«Alguien debería explicarle a Joe Biden qué significa MAGA (…) Si él no quiere hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, ni a través de palabras, acciones y pensamientos, entonces ciertamente no debería representar a los Estados Unidos de América», publicó Trump en la leyenda que acompaña la imagen.

