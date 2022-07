Biden apuesta por las energías limpias sin llegar a declarar una emergencia climática

Entornointeligente.com /

Biden ha recibido presiones para que declare una emergencia climática, lo que permitiría utilizar la Ley de Producción de Defensa para aumentar la producción de una amplia gama de productos y sistemas de energía renovable.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló el miércoles en una visita a Massachusetts nuevas medidas ejecutivas para hacer frente al clima extremo, sin declarar la emergencia federal a la que muchos demócratas habían instado.

«Déjenme ser claro, el cambio climático es una emergencia», aseguró durante la presentación de un plan de inversión en energía eólica. «El cambio climático es literalmente una amenaza existencial para nuestra nación y para el mundo».

Sin embargo, el mandatario no llegó a declarar la emergencia que tanto demócratas como grupos medioambientales le habían venido reclamando en las últimas semanas, especialmente ante la ola de calor que azota estos días especialmente a Europa , pero también a otras zonas del planeta.

También lea Preocupa la desaparición de glaciares en Sudamérica Asignación de fondos adicionales a un programa de ayuda comunitaria para ampliar el control de inundaciones, reforzar los servicios públicos locales, así como el trabajo para modernizar edificios son algunas de las medidas anunciadas este miércoles por el presidente Joe Biden, durante su visita a un central energética en Brayton, en Point en Somerset, Massachusetts.

La que fuera antaña sede de una instalación de carbón altamente contaminante, ahora produce energía eólica.

«El daño ya se está haciendo y esta crisis afecta todos los aspectos de la vida cotidiana, es por eso que hoy estoy haciendo la mayor inversión de la historia, 2.300 millones de dólares para ayudar a las comunidades de todo el país a construir una infraestructura diseñada para enfrentar toda la gama de desastres que hemos visto hasta ahora. Calor extremo, sequías, inundaciones, huracanes, tornados», anunció el mandatario.

0:00 0:01:47 0:00 Descargar 240p | 5,2MB 360p | 8,3MB 480p | 15,8MB 720p | 27,0MB 1080p | 44,8MB La asesora climática de la Casa Blanca, Gina McCarthy, dijo a periodistas en el Air Force One que las nuevas medidas ejecutivas de Biden incluirán la financiación de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para ayudar a los estados a construir centros de refrigeración que hagan frente al calor excesivo y otros impactos del cambio climático.

La financiación de 2.300 millones de dólares para la FEMA es la mayor que se ha concedido a su programa de Construcción de Infraestructuras y Comunidades Resilientes, dijo la Casa Blanca.

Un responsable de la Casa Blanca aseguró que la nueva financiación podría ampliar el control de las inundaciones, apuntalar los servicios públicos, modernizar los edificios y ayudar a las familias de bajos ingresos a pagar los costos de calefacción y refrigeración.

McCarthy dijo que Biden expondrá más acciones ejecutivas sobre el clima en las próximas semanas.

* Con la colaboración de Celia Mendoza, periodista de VOA, desde Nueva York.

