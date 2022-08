Biden anuncia una cumbre contra «la violencia alimentada por el odio»

Entornointeligente.com /

En un comunicado, la portavoz Karine Jean-Pierre presentó la cumbre «United We Stand», que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, con Biden como anfitrión, y con el objetivo principal de «abordar el odio y la división» que vive el país. Lee también: Cumbre de la OTAN: Palacio Real de Madrid acoge la cena con más mandatarios de su historia El anuncio se produce en plena escalada de división política tras el registro del FBI de la casa del expresidente Trump en Mar-a-Lago, en busca de documentos clasificados sobre armamento nuclear que el exmandatario presuntamente sacó de la Casa Blanca. El suceso tuvo lugar el pasado 8 de agosto y desde entonces Trump se ha dedicado a criticar a la entidad y a las instituciones, presentándose como víctima de una persecución política en su contra. Lee también: OTAN: «Modo más fácil de acabar con crisis alimentaria es terminar la guerra» Unas críticas que, según ha denunciado el propio Buró Federal de Investigación (FBI), podrían haber tenido efecto en un aumento de las amenazas contra los agentes de la ley. Lee también: Gobierno de Ecuador e indígenas inician un diálogo para poner fin a protestas La propia presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, acusó hace una semana a Trump de «instigar los ataques contra las fuerzas del orden», como lo hizo en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. El congreso «United We Stand» reunirá a «héroes de todo Estados Unidos» que están liderando «un trabajo histórico en sus comunidades para construir puentes y abordar el odio y la división». La cumbre incluirá, entre otros participantes, a un grupo bipartidista de funcionarios federales, estatales y locales, defensores de los derechos civiles, líderes religiosos y comunitarios, líderes tecnológicos y empresariales, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y ex miembros de grupos violentos que ahora trabajan para prevenir la violencia. Lee también: A 18 sube número de muertos por ataque ruso con misiles a centro comercial de Ucrania Desde que asumió el cargo, apunta el comunicado, la administración de Biden se ha dedicado a «tomar medidas consistentemente para contrarrestar la violencia motivada por el odio», con la promulgación de leyes como la bipartidista Ley de Crímenes de Odio Covid-19, la Estrategia Nacional para Contrarrestar el Terrorismo Doméstico y la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras. Pese a esto, recuerda, se han producido desde entonces «una serie inquietante de ataques alimentados por el odio», desde Oak Creek hasta Pittsburgh, desde El Paso hasta Poway, desde Atlanta hasta Buffalo. Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe. Más en Andina El magnate Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, dijo este martes en Twitter que comprará el club de fútbol inglés Manchester United. ?? https://t.co/FVTd1WbFs0 pic.twitter.com/fnuzSqqTzt

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 17, 2022
(FIN) EFE/CFS
Publicado: 19/8/2022

