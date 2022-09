Biden advierte a Putin que no utilice armas nucleares o químicas

Entornointeligente.com /

El presidente Biden ha advertido al presidente ruso, Vladimir Putin, que no «cambie la cara de la guerra» utilizando armas tácticas nucleares o químicas en medio del actual conflicto en Ucrania.

«No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Cambiará la cara de la guerra como no lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial», dijo Biden a Scott Pelley en el programa «60 Minutes» de la CBS cuando se le preguntó qué le diría al presidente ruso si estuviera considerando usar esas armas de destrucción masiva.

Si Rusia utiliza las armas, dijo Biden, «tendrá consecuencias. Se convertirán en un paria en el mundo más de lo que nunca han sido».

El presidente se negó a especificar cuál sería la respuesta de Estados Unidos, pero dijo que dependerá del «alcance de lo que hagan».

El conflicto ha avivado la preocupación internacional por el posible uso de armas nucleares durante la guerra, especialmente cuando Rusia trata de frenar los recientes avances ucranianos.

Las fuerzas militares rusas ocupan la central nuclear de Zaporizhzhya, la mayor planta de Europa, y el Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha acusado al país de «terror nuclear».

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo en agosto que la humanidad está «a un error de cálculo de la aniquilación nuclear», ya que los conflictos «con matices nucleares» crecen en Rusia, Ucrania y otros lugares.

El mes pasado, Biden trató las preocupaciones nucleares con los líderes europeos y habló de Zaporizhzhya con Zelensky.

Ahora, tras más de medio año de guerra, Ucrania ha intensificado su contraofensiva y ha obligado a las fuerzas rusas a retirarse de algunas zonas ocupadas.

La frustración por la guerra ha aumentado en Rusia a medida que Ucrania recupera territorio. Diputados municipales rusos firmaron la semana pasada una petición pidiendo la dimisión de Putin, y el líder checheno Ramzan Kadyrov calificó de «asombrosa» la reciente retirada de Rusia en Ucrania.

El principal fiscal de Ucrania dijo el domingo en el programa «Face the Nation» de la CBS que la Fiscalía General ha documentado 34.000 posibles crímenes de guerra a lo largo del conflicto y está preparando un caso de genocidio contra Rusia.

