BID aprobó crédito millonario, pero sigue trabado el desembolso de u$s 500 millones

La nueva línea de crédito implica una primera operación de u$s 200 millones, con un plazo de amortización de 25 años y un período de gracia de 5 años. El BID explicó que la primera operación tiene como objetivo «contribuir a la descarbonización del sector eléctrico, al disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero» y además, al desarrollo humano, a través de la ampliación y modernización de los sistemas de transporte de energía eléctrica. Por eso, dentro de las inversiones se encuentran obras para modernizar los sistemas de transmisión localizados en distintas provincias del país.

Informate más Aprueban crédito para Argentina de u$s1.140 millones para descarbonización de sector energético U$s 500 millones «en revisión» Luego de la dura nota de Claver-Carone en The Wall Street Journal, el mismo día en que la ministra de Economía, Silvina Batakis, se encontraba en Estados Unidos, el BID difundió una «declaración de apoyo a Argentina». En un comunicado, asegura que desde la llegada de Claver-Carone al BID, en octubre del 2020, el BID desembolsó más de u$s 2557 millones en Argentina, y dice que fueron «años récord».

Sin embargo, también reitera que «continúa revisando el caso de los u$s 500 millones». Se trata del préstamo que desató la polémica: es un instrumento financiero de rápido desembolso en el que se dan al país fondos de libre disponibilidad. También hay otro préstamo de u$s 300 millones para políticas vinculadas al cambio climático.

A la fecha, la cartera de operaciones aprobadas para el país incluye 73 proyectos de inversión por u$s 11.766 millones, el 55% ya desembolsado. Por otro lado, el Directorio tiene previsto considerar la aprobación de tres operaciones más en la próxima semana, que sumarán u$s 225 millones más. «El apoyo del BID a Argentina en 2022 continúa través de préstamos sectoriales», aclara. Este año, tienen previsto un programa de operaciones de inversión por US$2.370 millones «a ser sometidas a consideración» del directorio.

LINK ORIGINAL: Ambito

