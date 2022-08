Bicicleta de corrida furtada e que estava à venda na internet recuperada pela PSP

Entornointeligente.com /

Uma bicicleta de corrida, avaliada em 13 mil euros, foi recuperada pela Polícia de Segurança Pública (PSP), depois de ter sido furtada e colocada à venda numa plataforma de vendas online.

Segundo um comunicado divulgado pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP – Cometlis esta segunda-feira, foi o próprio proprietário que descobriu que a sua bicicleta furtada estava à venda na internet, chegando a contactar com o suspeito como comprador, de forma a conseguir marcar um encontro.

«Após [agentes da PSP] obterem conhecimento do ocorrido, de imediato se deslocaram para o local, intercetando o indivíduo em processo de venda do artigo a um interessado», explicou a força de segurança, ao acrescentar que o proprietário da bicicleta também esteve no local para provar às autoridades que o velocípede lhe pertencia.

Através da intervenção da PSP, o proprietário apresentou o «direito de queixa contra o autor do crime», pelo que o mesmo foi levado para a esquadra a fim de ser «sujeito às ulteriores formalidades processuais, sendo constituído arguido e submetido a termo de identidade e residência».

