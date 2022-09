Bicentenário da Independência: veja como será o desfile de 7 de setembro em Brasília

Entornointeligente.com /

06/09/2022 15h12 Atualizado 06/09/2022

1 de 4 Soldados são vistos durante desfile de 7 de Setembro, em Brasília (foto de arquivo) — Foto: Ueslei Marcelino/Reuters Soldados são vistos durante desfile de 7 de Setembro, em Brasília (foto de arquivo) — Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

Nesta quarta-feira (7), o Brasil comemora 200 anos de Independência . Em Brasília , a data será marcada pelos tradicionais desfiles militares, que voltam à Esplanada dos Ministérios , após dois anos suspensos por causa da pandemia de Covid-19 .

A celebração começa às 9h , com a presença de tropas militares, escolas, desfile de blindados e aeronaves. Ao todo, devem participar cerca de 3,1 mil militares, sendo, aproximadamente, 600 da Marinha, 2 mil do Exército e 500 da Aeronáutica – além de veteranos da Força Expedicionária Brasileira (FEB), integrantes do Programa Força no Esporte (Profesp), e ex-integrantes das Forças de Paz ( veja detalhes abaixo ).

Por conta do desfile, o tráfego de veículos na Esplanada dos Ministérios está interditado desde a noite de segunda-feira (5) . Já o público, terá de passar por pontos de revista montados pela Polícia Militar, porque há restrição aos objetos que podem ser levados.

O g1 reúne as principais informações sobre a programação desta quarta, em Brasília. Confira:

O desfile

2 de 4 Desfile aéreo da Força Aérea Brasileira durante parada de 7 de setembro em Brasília (foto de arquivo) — Foto: Cesar Itiberê/Presidência da República Desfile aéreo da Força Aérea Brasileira durante parada de 7 de setembro em Brasília (foto de arquivo) — Foto: Cesar Itiberê/Presidência da República

A partir das 9h, a programação na Esplanada dos Ministérios inclui apresentações das Forças Armadas, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal. Participam ainda do desfile cívico-militar estudantes dos colégios militares e das escolas públicas de Brasília.

Crianças e atletas atendidos pelo Programa Forças no Esporte (Profesp), do Ministério da Defesa , integrantes do Grupamento de Veteranos da 2ª Guerra Mundial, os chamados «pracinhas», ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e o Grupamento de Veteranos dos Fuzileiros Navais também desfilam, assim como as Forças de Paz, que atuam desde 1956, que representam a participação brasileira no esforço mundial em busca da paz.

Paraquedistas militares vão saltar de aviões e irão entregar a bandeira nacional ao presidente Jair Bolsonaro (PL). A Marinha participa do desfile aéreo com as aeronaves VF-1, e o Exército, com quatro modelos de helicóptero. A Força Aérea Brasileira (FAB) fará formações no céu com aeronaves de caça, transporte, reconhecimento e busca e salvamento.

Trânsito e segurança

3 de 4 Bloqueio policial no acesso da Esplanada dos Ministérios, em Brasília — Foto: TV Globo Bloqueio policial no acesso da Esplanada dos Ministérios, em Brasília — Foto: TV Globo

A Secretaria de Segurança Pública do DF, bloqueou o trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios na noite de segunda-feira (5), como parte dos procedimentos de segurança para o desfile. O acesso a pé segue liberado.

O bloqueio da Esplanada é a partir da alça leste da rodoviária do Plano Piloto, até a via L4 . De acordo com a secretaria, as vias serão liberadas para o trânsito de veículos após finalização do desfile e dos atos previstos para a quarta-feira.

Estacionamento e fiscalização

Os locais de estacionamento indicados para quem for à Esplanada acompanhar o desfile são o Setor Hoteleiro Norte, Palácio do Buriti e o Tribunal de Contas . O Detran vai fiscalizar a área, junto com a PM.

Revistas e acesso

O público que for acessar a região da Esplanada dos Ministérios vai passar por linhas de revista da Polícia Militar. Entre os objetos proibidos, estão materiais perfurantes ou cortantes, vidros, fogos de artifício, hastes para bandeiras, «e qualquer outro que possa causar ferimentos», diz a PM.

Também está proibido o uso de drones sem autorização no espaço aéreo da Esplanada.

Veja abaixo a lista de objetos proibidos:

Fogos de artifício e similares Armas em geral Apontador a laser ou similares Artefatos explosivos Sprays e aerossóis Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras, cartazes etc Garrafas de vidro e latas Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (a exemplo: tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas) Quaisquer outros itens a serem divulgados, com antecedência mínima de 24 horas da Operação, pela PMDF e/ou SSP/DF e/ou GDF

O acesso à Praça dos Três Poderes será restrito, com bloqueio e policiamento a partir da avenida José Sarney. O Congresso Nacional, os ministérios da Justiça e Segurança Pública e de Relações Exteriores, além do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) serão protegidos com gradis e pelo policiamento . Os prédios públicos também contarão com segurança própria.

Policiamento

4 de 4 Policiais militares do DF na Esplanada dos Ministérios (foto de arquivo) — Foto: André Gustavo Stumpf/Flickr PMDF Policiais militares do DF na Esplanada dos Ministérios (foto de arquivo) — Foto: André Gustavo Stumpf/Flickr PMDF

Além das intervenções no trânsito e das revistas, estão previstas ações de policiamento e reforço nos atendimentos de emergência e de delegacias específicas para registro de ocorrências.

Segundo a SSP-DF, o monitoramento das áreas envolvidas será feito em tempo real, por meio das câmeras distribuídas na área central de Brasília, por pontos de observação instalados em locais estratégicos e pela inteligência, com monitoramento de redes sociais, entre outros.

O policiamento será reforçado em toda região central da capital com a Cavalaria, o BPCães e o Bope, que, de acordo com a pasta, » darão apoio à operação, posicionados em locais estratégicos». Ainda de acordo com a secretaria, a Divisão de Operações Especiais (DOE) e a Divisão de Operações Aéreas (DOA) da Polícia Civil vão ficar de prontidão durante todo o feriado.

Ocorrências

As ocorrências policiais serão centralizadas na 5ª Delegacia de Polícia, responsável pela área. A unidade policial e a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) contarão com uma equipe específica para eventuais atendimentos, de acordo com o governo.

Ainda segundo a SSP, o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que engloba o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML), «terão os efetivos reforçados para atuação em perícias, caso necessário».

Atendimento médico

Haverá um ponto de atendimento médico conjunto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros (CBMDF), em frente ao Museu da República .

Outros dois pontos médicos, no mesmo formato, serão distribuídos pela Esplanada – um próximo ao Ministério da Previdência e outro na Cúria da Catedral. Ambulâncias também vão ficar posicionadas nas vias de ligação entre a S1 e N1.

Segundo a Secretaria de Segurança, os bombeiros vão usar a «viatura de Atendimento de Múltiplas Vítimas» (AMV). Com ela, conforme a pasta, «é possível atender um número maior de vítimas que necessitem de primeiros socorros, com resposta rápida em casos extremos».

Recomendações

Em caso de sol forte e temperaturas elevadas, como tem ocorrido nos últimos dias , o Corpo de Bombeiros recomenda o uso de roupas leves, protetor solar, bonés ou chapéus. Também é aconselhável ingerir bastante água.

Leia mais notícias sobre a região no g1 DF .

