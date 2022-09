Entornointeligente.com /

Bicentenário da Independência: série mostra a participação de mulheres, negros e indígenas O Bom Dia Brasil exibiu reportagens que mostraram a colaboração de grupos que nem sempre são lembrados nos livros de história, mas tiveram participação importante no país e lutam até hoje por seus direitos. Por Bom Dia Brasil

06/09/2022 15h00 Atualizado 06/09/2022

1 de 1 Mônica Sanchez traz uma série de reportagens especiais sobre o bicentenário da Indeéndência — Foto: TV Globo Mônica Sanchez traz uma série de reportagens especiais sobre o bicentenário da Indeéndência — Foto: TV Globo

No dia sete de setembro, é celebrada a declaração de Independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro em 1822. Para homenagear o bicentenário , o Bom Dia Brasil apresentou uma série de reportagens especiais. Foram 3 episódios que mostraram como as mulheres, os negros e os indígenas participaram deste processo de emancipação . Duzentos anos depois, são grupos que ainda lutam por igualdade e inclusão.

Quem conduziu todo passeio pela nossa história foi a repórter Mônica Sanches, que ficou meses pesquisando o assunto. Ela encontrou documentos raros, entrevistou historiadores e muitos brasileiros.

Mulheres

O primeiro episódio falou sobre a influência da força da mulher no processo de Independência. Há 200 anos, as mulheres não podiam participar da vida pública e ficavam restritas às atividades domésticas. Mesmo assim, algumas conseguiram se destacar na história. Historiadores contam como a princesa Leopoldina decidiu romper com Portugal e influenciou seu marido para o famoso 'Grito da Independência'. As mulheres negras também tiveram um papel importante na luta.

Saiba como foi a participação das mulheres na Independência do Brasil

Negros

O segundo episódio trouxe a importância da participação dos negros na história do Brasil. Pesquisadores mostraram que o processo de emancipação não teria acontecido sem a participação da população negra, inclusive em conflitos armados. A Bahia comemora a separação de Portugal com homenagens à coragem do povo que lutou pela Independência do Brasil.

Conheça a importância dos negros na Independência do Brasil

Indígenas

O último episódio da série mostrou como os indígenas lutaram pela Independência do Brasil, mas perderam seus direitos. A Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro, nem cita esses povos. Eles não tiveram a cidadania reconhecida, e nenhum direito garantido. Pesquisadores estão descobrindo indícios de participação de representantes de várias etnias em batalhas que aconteceram em quase todas as regiões do país pela emancipação.

Entenda como foi a participação dos indígenas na luta pela Independência

Acompanhe a série de reportagens.

