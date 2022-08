Bicentenário da Independência do Brasil será celebrado em eventos culturais em 200 pontos da cidade de SP; veja programação

Entornointeligente.com /

07/08/2022 07h37 Atualizado 07/08/2022

1 de 3 Comemorações pelo dia da Independência bandeira Brasil em 07-09-2021 — Foto: Marcos Corrêa/PR Comemorações pelo dia da Independência bandeira Brasil em 07-09-2021 — Foto: Marcos Corrêa/PR

Cerca de 200 pontos da capital paulista serão palco de ações culturais em homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil. A programação do projeto «Vozes da Independência», organizado pela Prefeitura de São Palo, vai levar música, cinema, teatro e outras artes a partir do dia 25 de agosto.

No dia 7, além de grandiosa remontagem histórica, com encenação do Grito da Ipiranga no Parque da Independência, acontece ainda o tradicional desfile cívico-militar, que volta a acontecer após dois anos devido à pandemia de Covid-19. Mas ele será realizado, em vez do Sambódromo do Anhembi, na Avenida Dom Pedro Primeiro, e deve contar com a participação, além de militares das três Forças Armadas, da Esquadrilha da Fumaça e dos Dragões da Independência.

Confira, abaixo, a programação:

Bloco dos Independentes

Intervenção artística composta por uma trupe em uma performance que evocará histórias de personagens importantes da história do Brasil, de forma lúdica e didática. Sepé Tiaraju, Dandara dos Palmares, Anita Garibaldi, Anita Malfatti e Luiz Gama chegam ao público através de um pequeno bloco de brincantes pernaltas com bonecos alegóricos.

O grupo, acompanhado de músicos e instrumentistas, canta e conta histórias destes personagens e suas relações com a história do Brasil. O projeto contará com uma música e composição especial de Raquel Tobias e bonecos e figurinos do artista cearense Abmael Henrique.

Praça do Patriarca e Viaduto do Chá. 26/08, às 15h e 16h30. Avenida Paulista. 28/08, às 15h e 16h30. Praça Patriarca e Viaduto do Chá. 01/09, às 15h e 16h30. Viaduto do Chá e Viaduto do Chá. 02/09 às 15h e 16h30. Parque da Independência. 04/09, às 15h e 16h30.

2 de 3 Vista aérea do Museu do Ipiranga — Foto: Reprodução/TV Globo Vista aérea do Museu do Ipiranga — Foto: Reprodução/TV Globo

Vozes Insurgentes

A exposição «Vozes Insurgentes» apresenta um recorte histórico de heróis e heroínas nacionais, personagens que evocam o sentimento emanado pelas lutas ao longo da construção social, econômica e cultural do Brasil.

Bárbara de Alencar, Sepé Tiaraju, Antônio Conselheiro, Anita Garibaldi, Chico Mendes, Anita Malfatti, Chaguinhas, Maria da Penha, Zumbi dos Palmares, Dandara dos Palmares, Machado de Assis, Abdias do Nascimento, Luiz Gama, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, Anna Justina Ferreira Nery, Clara Filipa Camarão, Frei Caneca, Elza Soares, Ruth de Souza e Xica Manicongo, entre outros. Estas personagens serão revisitadas e ilustradas pelas mãos do multiartista Filipe Celestino.

Viaduto do Chá, Parque do Carmo, Parque da Previdência, Parque do Ibirapuera e Parque da Vila Guilherme. De 25/06 a 25/09/2022

Ocupação Vozes da Independência

«Qual o significado do Bicentenário da Independência para você?»: A partir dessa pergunta, o projeto quer jogar luz sobre os significados e simbolismos que esta data representa para a população. Dez fotógrafos representativos de diversos grupos sociais farão retratos de 200 pessoas de todos os cantos da cidade. São eles: Leonardo Souzza, Pan Alves, Deka Carvalho, Julio Leão, Chris Forcinito, Amandinha Pank, Kleber Cruz, Jonatas Marques, Cat Tenório, e Nica Nascimento.

Em parceria com as empresas de mobiliários urbanos, o projeto irá ocupar mais de 200 pontos da cidade, se transformando em ferramenta de uma campanha nas redes sociais para gerar maior engajamento do público para com o projeto e o tema.

Praça do Patriarca. De 25/08 a 25/09/2022.

Vozes do Ipiranga

«Vozes do Ipiranga» traz uma experiência cênica imersiva em áudio 3D onde o público se torna personagem central da obra, disponibilizada de forma permanente e gratuita no Parque da Independência.

Enquanto visita a história oficial por meio de cenas e áudio trazendo dados, personagens e fatos marcantes do conhecido processo de ruptura com Portugal, a experiência cênica sonora é guiada por vozes invisíveis e esquecidas, que também fizeram parte do processo de independência do país no século 19: negros, mulheres, o povo comum, o carteiro Paulo Emilio Bregaro e até mesmo um dos primeiros trabalhadores presentes no início da construção do Museu do Ipiranga.

Todos os personagens têm suas existências e memórias inspiradas pelo próprio coração, numa alusão poética ao coração de D. Pedro I, separado de seu corpo a partir de um pedido registrado em testamento.

O público é levado em uma viagem através do tempo a partir de um formato de experiência estimulante que conta com 5 cenas sonoras 3D presentes em 5 totens espalhados pelo Parque, enquanto tem sua imaginação estimulada num encontro criativo, imersivo e educativo com um dos momentos mais importantes da história do Brasil.

Parque da Independência. Abertura: 07/09/2022. Intervenção artística permanente.

Memórias Urbanas em Rede

Com curadoria da historiadora Marly Rodrigues, a exposição contextualiza o momento de preparação do bairro Ipiranga para a comemoração do 1º Centenário da Independência, com a criação do Monumento à Independência, abordando aspectos da sua representação histórica e sua simbologia, o concurso para a escolha do Monumento, a Avenida D. Pedro I, a Cripta e os projetos de intervenção do Monumento e os estudos técnicos do conjunto escultórico.

Cripta Imperial / Museu da Cidade. Abertura: 07/09/2022.

De Monumenta

O projeto reúne as maquetes dos monumentos artísticos implantados em São Paulo no século passado, em decorrência das atividades da Semana de Arte de 1922, do 4º Centenário da Cidade e do sesquicentenário da Independência. Utilizando recursos de realidade aumentada, ao direcionar o celular para as maquetes reunidas na Casa do Grito e distribuídas no Parque da Independência o público poderá vivenciar uma experiência gameficada, visualizando as obras em 360º.

Parque da Independência. Inauguração em setembro. Exposição interativa.

Sarau da Marquesa

No Solar da Marquesa de Santos, a atriz Beth Araújo apresenta o Sarau no Solar com apresentação de músicas do século 19 executadas ao vivo, declamação de poemas, leitura de textos e cartas amorosas escritas pelo Imperador D. Pedro I ao tempo em que estiveram juntos. O projeto contará com intervenções especiais da atriz interpretando Domitila, interagindo com o público nos arredores do Solar da Marquesa.

Solar da Marquesa de Santos / Museu da Cidade. 10/09.

Diálogos Independentes

A Casa de Cultura do Ipiranga recebe evento que reflete o Bicentenário da Independência, provocando uma reflexão crítica à historicidade eurocêntrica. Na Casa de Cultura Chico Science, serão promovidos painéis de debates com agentes culturais, artistas, pensadores e pesquisadores representativos de diversos grupos sociais, para revisitar a história e trazer a discussão sobre os significados da Independência do Brasil sob várias óticas. Como encerramento das ações, o «Baile da Independência».

Casa de Cultura Chico Science. 27/08.

Centenário da Vila Itororó

O Palacete da Vila Itororó, idealizado e construído pelo português Francisco de Castro, foi inaugurado em 1922, como monumento comemorativo ao centenário da Independência, devido à fonte encontrada no terreno, que datava de 1822. Nesta oportunidade, será celebrado o primeiro ano da inauguração e abertura pública do conjunto arquitetônico, como centro cultural, com um espetáculo visual e musical em um festival de projeção mapeada no palacete, uma ação inédita no espaço, acompanhada de música experimental e dança contemporânea com o Balé Jovem da Cidade.

Vila Itororó. 10/09, às 18h: Projeção Mapeada + Show Meniere de Eramir Neto e convidados, e às 20h espetáculo Mariofágia do Balé Jovem da Cidade.

3 de 3 O Theatro Municipal de São Paulo — Foto: Celso Tavares/G1 O Theatro Municipal de São Paulo — Foto: Celso Tavares/G1

Theatro Municipal

No Theatro Municipal acontece concerto especial da Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais, com repertório especial em homenagem ao Bicentenário da Independência.

Theatro Municipal. 06/09, a partir das 19h.

SP Cine

A SPCine integrará o projeto «Vozes da Independência» com o lançamento do mais novo filme de Laís Bodansky e estrelado por Cauã Reymond, «A Viagem de Pedro».

O lançamento oficial contará com possível participação especial do ator e da diretora, em uma sessão seguida de bate-papo com o público. O filme integrará o Circuito SPCine e os Cineclubes que são realizados nos equipamentos culturais municipais.

Desfile Cívico-Militar

O tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro, será realizado na Avenida D. Pedro I, como forma de integrar as ações do bicentenário no mesmo território. O evento acontece entre 9h e 11h, com presença dos integrantes da Casa Imperial e autoridades.

Espetáculo Vozes da Independência

O Parque da Independência, marco principal dos eventos da Independência do Brasil, se transforma em um grande palco, onde a história do Grito do Ipiranga será revisitada, trazendo a narrativa de outros gritos de Independência deste país continental, multicultural e diverso.

A proposta é abordar, de forma lúdica, os processos e personagens históricos importantes que culminaram no ato da independência do Brasil, enfatizando quais estruturas se alteram e quais se perpetuam até os dias atuais.

A famosa cena que ilustra os eventos que culminaram na independência nacional, será encenada de forma apoteótica, com participação da cavalaria do exército brasileiro trajados com os uniformes oficiais dos Dragões da Independência, e com seu personagem principal encenado por um grande ator da teledramaturgia brasileira.

No elenco, Letícia Sabatella como Anita Garibaldi, Heraldo Firmino como Machado de Assis, Naruna Costa como Bárbara de Alencar, Adanilo Antonio como Sepé Tiaraju, Marcello Airoldi como Antônio Conselheiro, Pascoal da Conceição como Chico Mendes, Kelly Campello como Anita Malfatti, Flávio Rodrigues como Chaguinhas, Georgette Fadel como Maria da Penha, Jairo Pereira como Zumbi dos Palmares.

A direção é de Georgette Fadel e Paula Klein. A dramaturgia fica por conta de Dione Carlos e a pesquisa e trilha sonora com Salloma Salomão.

Parque da Independência. 07/09, às 15h.

