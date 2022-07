Bicampeona mundial explica por qué escogió Chile por sobre EE.UU. y habla de la brillante generación del esquí náutico

Entornointeligente.com /

Agustina Varas, de 19 años, es una de las nuevas figuras del deporte chileno. Es bicampeona mundial juvenil de esquí náutico y en los Juegos Bolivarianos de Colombia, que se disputaron en Colombia recientemente, consiguió dos medallas de oro.

Lleva más de una década viviendo en Estados Unidos. En un momento tuve que decidir: representar a Chile o al país norteamericano . En entrevista con Agenda Deportes Emol TV contó cómo fue ese momento.

«Me costó mucho hacer la decisión porque he vivido casi toda mi vida acá. Decido competir por Chile porque mi hermano grande también esquía y compitió por Chile. Quería ir con él a los campeonatos, no quería competir contra él. Es de las mejores decisiones que he hecho. Me acerqué mucho más al equipo nacional, viajó mucho a Chile, me dio una posibilidad de ser más cercana con el país en que nací. Es una conexión muy importante para mí», expresó.

Destacó, además, lo unido que es el elenco nacional: «Hay un equipo de Estados Unidos, pero no son un equipo que entrene junto. El equipo chileno es ahora muy junto. Somos 18 esquiadores nacionales que estamos compitiendo y viviendo todos juntos. Eso no se ve en otros países. Esto ha sido muy bueno . Puedes entrenar en grupo en un deporte que es muy individual. No he encontrado solo un equipo, nos motivamos entre todos, somos una familia».

Varas forma parte de una brillante generación que ya ha dado resultados importantes a nivel internacional.

«Hemos tenido esquiadores que son muy buenos y tienen un nivel muy alto. Pero ahora se ve un equipo, una generación que está a un nivel muy alto . En el mundial juvenil del año pasado íbamos peleando el primer lugar como equipo, algo que nunca se pudo hacer antes. Nunca tocó una época con hartos esquiadores en un nivel muy bueno. Tenemos varios esquiadores número 1, numero 2 o top 5 en el mundo, en diferentes categorías. Chile tiene un nivel muy alto», afirmó.

«El talento se ve que está y ahora con apoyo los deportistas pueden seguir entrenando, entrenando bien, con una lancha buena, en un lago bueno. No son solo tres o cuatro esquiadores. Hay un grupo de entre 10 y 13 años y mejoran muy rápido. Ese talento hay que encontrarlo y apoyarlo «, agregó.

