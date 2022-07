Bicameralidad: propuesta pasará por referéndum al no obtener los votos necesarios

Entornointeligente.com /

«Es la única vía conforme se ha visto el resultado de la votación en el Parlamento, porque no ha se logrado superar los dos tercios del número legal de congresistas, sino mayoría absoluta», señaló en entrevista con TV Perú. Jáuregui dijo que si bien el congresista Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular) presentó una reconsideración de la votación, en este momento, según los 71 votos obtenidos en el pleno, lo que queda es ir al referéndum. El constitucionalista señaló que la consulta popular para ratificar el retorno a la bicameralidad podría realizarse en las próximas elecciones regionales y municipales, convocadas para el 2 de octubre de este año, pero que la decisión depende de la autoridad electoral. Lea también: Congreso de la República confirma caso de viruela del mono en un trabajador Agregó que es viable aprovechar los comicios de octubre para la consulta popular y, además, significaría un ahorro de recursos económicos. No obstante, en opinión de Jáuregui, el retorno a la bicameralidad, de ser sometido a consulta popular en un referéndum, no tendría mayor respaldo ciudadano porque se mantiene la dinámica de un Parlamento desconectado de la población. «Tengo la impresión de que así como está funcionado el Parlamento ahora es representativo de un porcentaje muy pequeño de la sociedad peruana que son estos pequeños grupos que puede financiar las campañas electorales», refirió. Según el artículo 206, la Constitución, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros (66 votos), y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas (87 votos) . (FIN) RMCH/JCC GRM Más en Andina: Concluye segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2021-2022 https://t.co/lmQqPAHjd6 Delegan en la Comisión Permanente la facultad de legislar desde el 16 hasta el 21 de julio pic.twitter.com/QMQLPoViwv

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 16, 2022 Publicado: 17/7/2022 Noticias Relacionadas Patricia Juárez estima que se aprobará dictamen para retornar a la bicameralidad Pleno del Congreso retoma debate sobre retorno a la bicameralidad Jorge Montoya estima que no hay votos para aprobar retorno a la bicameralidad Congreso: propuesta de retorno a la bicameralidad no alcanza los 87 votos

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com