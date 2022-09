Bibliotecas caleñas, las mejores del mundo

Entornointeligente.com /

Las bibliotecas de Cali se convierten en un ejemplo a seguir para los recintos literarios a nivel mundial. Esta semana, la Biblioteca Pública Centro Cultural La Leonera y la Biblioteca Pública Centro Cultural Comuna 1 fueron galardonadas a nivel internacional por su trabajo ecológico con el premio a la mejor biblioteca verde del mundo y a mejor proyecto verde a nivel mundial.

«Cali se ha convertido en un referente en la manera como se ofrecen los servicios bibliotecarios. Desde 2019, que la ciudad ganó el primer premio a nivel mundial, se ha generado un cambio en la manera de ofrecer un servicio que no sea solo ser una cápsula del conociendo, sino desde el apoyo al medio ambiente», explicó Gustavo Gutiérrez, coordinador general de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali.

La entidad encargada de hacer el reconocimiento fue la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, IFLA por sus siglas en inglés, la cual otorgó a la Biblioteca Pública Centro Cultural La Leonera el premio a mejor biblioteca verde del mundo, esto por su trabajo en pro del medioambiente y por ofrecer recursos y servicios bibliotecarios ecológicos.

Le puede interesar: Gallo de Pelea, la película de Harold de Vasten pronto se estrenará en los cines del país

«Estas bibliotecas han logrado impactar, de forma positiva, a sus comunidades y al medio ambiente, obteniendo espacios culturales y ecológicos, por medio de la pedagogía de la Red de Bibliotecas».

«Es una experiencia muy grande que tenemos en la comunidad. El premio es el aporte de corazón que hace la comunidad ante las personas que aún no la han visualizado como es, un territorio verde que se hace desde los trabajos y proyectos de sostenibilidad en todo el entorno, que es nuestra flora y fauna», aseveró Carolina Muñoz, bibliotecaria de la Biblioteca Pública Centro Cultural La Leonera.

Por su parte, la IFLA otorgó el premio a mejor proyecto de biblioteca verde a la Biblioteca Pública Centro Cultural Comuna 1, por la labor que hacen en pro del avance significativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, articulando las tareas y actividades del espacio bibliotecario.

«La biblioteca es un espacio que no solo se rodea de libros, sino que se convierte en el corazón del territorio, en un refugio para la comunidad y en el que se cuenta con todo tipo de población. Hemos desarrollado el proyecto Camino al Barrio, el cual permite conectar a todas las poblaciones y a toda la comunidad, específicamente en el desarrollo de estrategias como huertas comunitarias, soberanía alimentaria, club infantil ambiental donde se leen libros y se discute sobre la diversidad de fauna», explicó Caroline Arcos, coordinadora centro cultural comuna 1.

Le puede interesar: Rosario Caicedo relata sus memorias rebeldes en el libro ‘Milpedazos’

«Cali es una ciudad que, si bien, es relacionada con la

danza y los eventos musicales; también cuenta con una agenda en torno a la escritura, la oralidad y la poesía y

el arte» Leonardo Medina, secretario de Cultura de Cali, encargado. Uno de los puntos a resaltar de estos proyectos es el trabajo en equipo de las bibliotecas junto a las comunidades, con el objetivo de crear un alto sentido de pertenencia y fomentar el uso adecuado de estos espacios, «nuestras bibliotecas no cuentan con las ‘ventajas’ que pueden tener las de países de primer mundo; sin embargo, en nosotros resalta el trabajo de formación y alfabetización que se ha venido presentando con las comunidades», contó Leonardo Medina, secretario de Cultura de Cali, encargado.

Estas actividades son fuente de inspiración para que las personas, que no acostumbran hacer parte de estos espacios, empiecen a visitarlos y a participar en varios encuentros, «las bibliotecas ya no son ese lugar aburrido y acartonado, ahora son espacios para reforzar el conocimiento y compartir tradiciones de los grupos sociales, además para compartir historias y crear, de manera colectiva, la memoria, no solo por medio de los libros, sino del cuidado a la tierra», concluyó Medina.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com