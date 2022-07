Bibliotecario: el arte de clasificar el conocimiento

Entornointeligente.com /

Según la versión de algunos autores, el primer bibliotecario fue un monje de elevada cultura llamado Anastasio. Este monje, conocido como Anastasio el antipapa o Anastasio el Bibliotecario, fue el archivero jefe de la iglesia de Roma en el siglo IX y recibió el título de «bibliothecarius»

Es preciso e imperativo subrayar como antecedente histórico relevante de Bolivia el 23 de julio de 1825, fecha en la que el Mariscal de Ayacucho nombró a Agustín Fernández de Córdova como primer bibliotecario y primer director de la biblioteca de Chuquisaca, junto con tres funcionarios. La propuesta de crear la primera biblioteca en Bolivia fue aprobada de inmediato.

Cabe recordar que el 30 de junio de cada año se celebra el Día del Bibliotecario Boliviano en homenaje a la creación de las bibliotecas públicas de Bolivia. Mediante decreto, promulgado esa fecha de 1838 por el Mariscal Andrés de Santa Cruz, se logró instituir este día y posteriormente fue refrendado a través de la Resolución Ministerial 511/07, de 28 de septiembre de 2007.

En ese contexto, según Diego Condori Bautista, responsable de administración de la biblioteca José Antonio Arze de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), el centro de archivos fue creado con la finalidad de albergar los conocimientos de una realidad concreta de varias épocas, recopiladas, catalogadas, clasificadas y sistematizadas durante el desarrollo de la sociedad o evolución de los pueblos.

«En ese escenario, el bibliotecario no es solamente el guardián de una biblioteca, es el alma máter, pues cada archivero es como una vena por donde circula la sangre de vida de una biblioteca», señaló. Condori afirmó que el bibliotecario no es un pasa libros, tampoco se lo debe confundir con un simple «montacarga de libros», porque el trabajador de información es el experto en el manejo de las herramientas de investigación y de interacción social, por no decir que es la enciclopedia andante por sus habilidades y destrezas en el manejo de las estrategias de como servir cada día mejor a los usuarios. Por eso, no sería aventurado decir que el bibliotecario es como una correa de transmisión y difusión de ese conjunto de conocimientos disponibles para los usuarios de una unidad de información.

«En este contexto, no es posible concebir la existencia de biblioteca sin bibliotecarios, toda vez que un recinto o repositorio de documentos se convertiría en un simple cementerio abarrotado de documentos sin sentido y sin alma, ante la ausencia real de bibliotecarios. Asimismo, la llamada biblioteca con presencia de archiveros y ausencia total de lectores tampoco tiene sentido, porque los lectores son y serán la razón de existencia de la unidad de información y de los mismos bibliotecarios», sostuvo.

Por su parte, el responsable de la biblioteca José Antonio Arze dijo que los bibliotecarios son trabajadores que prestan servicio de información a los usuarios estudiantes, docentes, trabajadores, investigadores, escritores, historiadores y ciudadanos que desean satisfacer sus inquietudes y necesidades de acceder a recursos de información.

«La misión fundamental de los bibliotecarios es contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje y actividades académicas, investigativas y de interacción social de lectores», añadió.

Condori destacó la vocación de servicio que caracteriza a los bibliotecarios, ya que en el ámbito académico, cultural y de interacción social es determinante para la innovación educativa y formación continua de los lectores. Asimismo, indicó que los trabajadores de información cumplen el encargo social de servir a los usuarios ejecutando tareas de recopilación, catalogación y clasificación de la información bibliográfica general y especializada.

Pospandemia

El experimentado bibliotecario reflexionó al señalar que el mundo está saliendo del período pandémico para proyectarse hacia el pospandémico, por lo que se abren las compuertas al advenimiento virtual de tiempos endémicos porque está seguro de que el virus por la Covid-19 se queda con los seres humanos. Sin embargo, a costa de la pérdida de muchas vidas se ha asimilado relativamente el controlar al virus y sus variantes con los remedios naturales y caseros, medios analgésicos y farmacéuticos que se encuentran al alcance de casi de todos los ciudadanos.

«En tiempos difíciles cuando las bibliotecas físicas se encontraban enclaustradas en la encrucijada de pandemia, los bibliotecarios no hemos bajado la guardia, porque hemos logrado afrontar y sopesar momentos de aciago para seguir avanzando hacia adelante con la mirada firme y vigilante y de esa manera salir del marasmo, proyectando a las bibliotecas hacia un futuro promisorio, combatiendo al coronavirus con la aplicación oportuna de medidas de bioseguridad y de esa manera hemos ayudado a salvar nuestras vidas desde el andamiaje y ámbito de trabajo de bibliotecarios», subrayó.

Condori aseveró que la readaptación y sobrevivencia de las bibliotecas significa para los «valerosos bibliotecarios» salir más fortalecidos, con más conocimientos inherentes a las destrezas y habilidades adquiridas durante la pandemia, que sirven para construir nuevas estrategias tecnológicas para afrontar el futuro con aprendizajes y con pulcritud los desafíos, a fin de optimizar los servicios a los lectores.

«Estamos convencidos de que los cambios no solamente generan desafíos, sino también crean oportunidades para mejorar la atención a los usuarios que requieren nuestros servicios tecnológicos y recursos digitales visualizados a través de los dispositivos de internet», puntualizó.

Historia de la Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional de Bolivia (BNB) tuvo como antecesora directa a la Biblioteca Pública de Chuquisaca, fundada en julio de 1825, en momentos previos a la creación de la República de Bolivia (6 de agosto del mismo año).

Sus promotores principales fueron el mariscal Antonio José de Sucre, jefe del Ejército Libertador, y el general Andrés de Santa Cruz, presidente o prefecto por entonces del departamento de Chuquisaca. Este primer impulso institucional que tuvo lugar en la futura capital de la República (Sucre), para fortalecer las ideas de la Ilustración, recibió simultáneamente el apoyo de otros protagonistas bolivianos descollantes de aquella época, como Casimiro Olañeta, José Mariano Serrano, Mariano Enrique Calvo, Mariano Calvimontes. Instalada en el Palacio Legislativo de la ciudad de Sucre con una infraestructura incipiente —aspecto común a las otras instituciones que por entonces empezaron a surgir en la nueva república—, los primeros fondos bibliográficos de esta Biblioteca (clásicos griegos, latinos, españoles y franceses, libros sobre ciencias y artes) fueron adquiridos por encargo expreso del Mariscal Sucre en Buenos Aires.

A estos recursos bibliográficos se sumaron luego los libros dispersos recogidos de los antiguos conventos (dominicos, agustinos, jesuitas) que en la época colonial, iniciada en el siglo XVI, habían formado magníficas bibliotecas en la ciudad de La Plata junto a otras particulares de no menor importancia. Los libros antiguos, raros y curiosos (incunables algunos de ellos), custodiados actualmente en la Biblioteca Nacional, como es el caso entre otros de la tercera parte de la Summa Teológica de Santo Tomás de Aquino (año 1493), proceden, en su gran mayoría, de este rico acervo bibliográfico colonial.

Los libros, adquiridos y remitidos luego a Bolivia desde Francia, en 1836, por el ministro plenipotenciario, Casimiro Olañeta, fueron, por su parte, los otros fondos bibliográficos que ingresaron paulatinamente en diferentes épocas a la Biblioteca Pública de la ciudad de Sucre. Tuvo como primer director al canónigo doctor Agustín Fernández de Córdova. En la década de 1870 empieza a ser reconocida como Biblioteca Nacional y sus funcionarios comenzaron a ser llamados ocasionalmente bibliotecarios nacionales. Aparece oficialmente con esa denominación en un Decreto Supremo de 19 de junio de 1872.

Simultáneamente, mediante Decreto Supremo de junio 30 de 1838, el presidente Andrés de Santa Cruz ordenó en Bolivia el establecimiento de bibliotecas públicas en las capitales de departamento y de las provincias Litoral y Tarija. A partir de entonces, se establecieron en el país normas para su funcionamiento y rentas especiales para incrementarlas con fondos bibliográficos actualizados. Asimismo, se impuso que los administradores de imprentas enviasen a estos centros bibliográficos un ejemplar de todos los libros, opúsculos, periódicos y otros materiales impresos en sus respectivos establecimientos.

