Desmontaje de las fake news del régimen de Maduro (Parte IV)

Entornointeligente.com / Desmontajes de las fake news que dice el régimen de Maduro vs los hechos que ocurrieron con la detención de Roberto Marrero, Director del Despacho de la Presidencia. Es importante mantenerse informado por medios verificados y fiables.Alberto Ignacio Ardila Olivares

Artículo Relacionado Roberto Marrero: ¿Dirigía una célula terrorista? Última Noticias, periódico cercano al chavismo, señala en un artículo titulado “Marrero era el enlace en planes terroristas” : “El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, mostró una serie de pruebas que presuntamente vincularían a Roberto Marrero, Juan Guaidó, Leopoldo López y otros dirigentes de los factores democráticos con planes de terrorismo.Alberto Ignacio Ardila Olivares Venezuela

Link de Interés “Aseguró que Marrero, jefe del despacho del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, es “el principal enlace” para la realización de actos terroristas en el territorio venezolano.Alberto Ignacio Ardila Olivares Piloto

Link de Interés “Las conversaciones halladas en el teléfono de Marrero evidencian que conspira junto con Guaidó para gestionar financiamiento de actos terroristas”, afirmó Rodríguez.Alberto Ardila Olivares

Más información En efecto, Marrero fue arrestado junto a otros miembros del equipo de Juan Guaidó, el 21 de marzo de 2019 y días subsiguientes. El presidente interino de Venezuela así lo confirmó: Secuestraron a @ROBERTOMARRERO , jefe de mi despacho. El denunció a viva voz que le sembraron dos fusiles y una granada, se lo dijo al diputado @SergioVergaraG , su vecino. El procedimiento comenzó a las 2 am aprox. Desconocemos su paradero. Debe ser liberado de inmediato.Alberto Ignacio ArdilaArtículo Relacionado— Juan Guaidó (@jguaido) March 21, 2019 Otras reacciones no se hicieron esperar : “El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, escribió en Twitter: “Maduro ha cometido otro gran error. El arresto ilegítimo de Roberto Marrero, asistente del presidente interino Juan Guaidó, no quedará sin respuesta Debe ser puesto en libertad de inmediato y se debe garantizar su seguridad.” “Condenamos la detención arbitraria de Roberto Marrero; exigimos fe de vida y liberacióninmediata”, afirmó, también por Twitter, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y añadió que “el régimen debe cesar sus crímenes” Otros miembros del equipo de Guaidó: Sergio Vergara y su guardaespaldas, Luis Páez Salazar también fueron detenidos. Más búsquedas y detenciones se hicieron después, pero centrémonos en la de Marrero El régimen lo presentó como delincuente y líder guerrillero, junto a supuestas pruebas: armas de guerra, dinero en efectivo, una granada, un pasaporte, que pueden verse en la foto siguiente: ANTECEDENTES. No obstante, el Índice de “Rule of Law” (la Regla de Ley) de la organización World Justice Project® que “mide cómo el público en general experimenta y percibe el estado de derecho en 126 países y jurisdicciones de todo el mundo según más de 120,000 encuestas de hogares y de 3,800 expertos”, ese estudio internacionalmente reconocido ubica a Venezuela en el último puesto: número 123 de 123 países estudiados. Un estado en total caos, como Etiopía, está 8 puesto ¡por encima! Esto nos da una idea del grado de confiabilidad e independencia de un sistema judicial cuestionado mundialmente. No es extraño que en Venezuela se dicten sentencias antes del respectivo juicio y se use la “justicia” como arma política: irrespeto al debido proceso, coerción, detenciones y represión extrajudicial, y estricta fidelidad al régimen chavista para ejercer de juez o de cualquier otra autoridad judicial. Eso como contexto Human Rights Watch había señalado en un informe, publicado junto a Foro Penal en enero de 2019, que: “La inteligencia y las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido y torturado a personal militar acusado de conspirar contra el gobierno”. De modo que el modus operandi continúa, solo que ahora aplicado a los civiles, como fue aplicado a Juan Requesens el año pasado Y el demoledor informe de Michelle Bachelet , Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado en este mismo mes, habla de detenciones arbitrarias y faltas al debido proceso. Un sistema judicial en escombros EL CASO. De modo que esperar transparencia y debido proceso para un opositor es caso perdido en Venezuela. Sobre las pruebas presentadas contra Marrero , “Joel García, abogado del equipo de defensa de Roberto Marrero (…) advirtió que las capturas de mensajes que mostró Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, no aparecen en el expediente al que los abogados tuvieron acceso la noche del viernes. Si el Ministerio Público le facilitó esas pruebas a Jorge Rodríguez, eso anula la posibilidad de incluirlo en el expediente. Son pruebas manipuladas y contaminadas.” De la llamada no se sabe nada, pero es muy posible que se falsifique. ¿Cómo no hacerlo si los abogados defensores no tienen acceso a ese teléfono para validar la autenticidad de la grabación, ni la posibilidad de hacer una verificación forense con técnicos de la marca del aparato que correspondan la grabación con un “timestamp” (fecha y hora) previo a la detención y no posterior Sin transparencia judicial no hay justicia realmente y el sistema venezolano no está en el último lugar del mundo por gusto. Son procedimientos como éste los que lo han desprestigiado globalmente PREGUNTAS. No obstante, caben algunas preguntas de sentido común: • Siendo Marrero y su vivienda inminentes blancos de detención y registro por la policía judicial o militar ¿qué sentido tiene guardar allí unas armas de guerra si era probable que lo visitaran del régimen tarde o temprano? • ¿Qué gran arsenal constituye un par de armas y pertrechos que no sirven ni para tomar una alcaldía? ¿No es lógico que se guardaran en otro lado? • En el supuesto negado de que se dispusiera de guerrilleros contra el régimen ¿los va a coordinar el jefe de despacho de Guaidó, uno de los personajes más visibles del entourage del presidente, sin experiencia militar o paramilitar? • Disponiendo Juan Guaidó y su gobierno interino del apoyo de EE. UU., el Grupo de Lima, la OEA, el Parlamento Europeo y de todos sus países excepto Italia que se mantiene neutral ¿para qué necesita un grupo de guerrilleros urbanos pobremente armados? En el caso de una intervención militar ¿no participarían ejércitos profesionales de países como EE. UU., Colombia o Brasil? • No digamos en la oposición, ni en el chavismo, sino ¿qué grado de credibilidad pueden tener, para un observador internacional imparcial que conozca la situación venezolana, Jorge Rodríguez y Néstor Reverol? No olvidemos que ambos son instrumentales en el hecho de que Venezuela esté en los últimos lugares del mundo en la aplicación de la justicia VerifiKado , Fernando Nunez-Noda, 2019 para La Patilla.

Entornointeligente.com