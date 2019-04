Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Biblioteca Nacional no sacará a los SPI

Biblioteca Nacional no sacará a los SPI Yaissel Urieta Moreno /

[email protected] /

@yai_urieta — Actualizado: 12/4/19 — 07:28 pm

Administradores de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., ubicada en el Parque Recreativo Omar Torrijos, pidieron disculpas a sus usuarios debido a la presencia de un agente del Servicio de Protección Institucional (SPI) en la entrada de la institución.

“Pedimos disculpas por las incomodidades causadas, entendemos que no era habitual esta figura en nuestros espacios”, comunicaron desde la Biblioteca Nacional.

Además, dejaron claro que fueron ellos quienes solicitaron el apoyo del SPI para “mantener el orden y asegurar el buen uso de estas instalaciones y, sobre todo, por la seguridad de los usuarios y colaboradores”.

La medida se tomó, ya que hay personas que se llevan los papeles higiénicos y los jabones de los baños; incluso lavan su ropa en los lavamanos y han sido encontrados mientras se asean y por el lenguaje obsceno de otros.

Toda persona que ingrese al recinto, debe reportarse con el SPI.

Trump presenta imagen inexacta de los migrantes abril 8, 2019 admin Comentarios desactivados en Trump presenta imagen inexacta de los migrantes ¡Que paguen!, moradores de Brooklincito quieren 150 mil dólares de indemnización abril 5, 2019 admin Comentarios desactivados en ¡Que paguen!, moradores de Brooklincito quieren 150 mil dólares de indemnización Partido de gobierno adelante en elecciones en Turquía abril 1, 2019 admin Comentarios desactivados en Partido de gobierno adelante en elecciones en Turquía

CULTURA Reapertura del Museo del Parque Arquelógico El Caño, en Natá de Los Caballeros en Coclé abril 12, 2019 admin Comentarios desactivados en Reapertura del Museo del Parque Arquelógico El Caño, en Natá de Los Caballeros en Coclé CULTURA ¿Quién es Anitta, la sensación musical brasileña que está conquistando el mundo? abril 12, 2019 admin Comentarios desactivados en ¿Quién es Anitta, la sensación musical brasileña que está conquistando el mundo? CULTURA Eduardo Galeano y sus letras para los que no podían leer abril 12, 2019 admin Comentarios desactivados en Eduardo Galeano y sus letras para los que no podían leer CULTURA Próximo filme de 'Star Wars' se titula 'The Rise of Skywalker' abril 12, 2019 admin Comentarios desactivados en Próximo filme de 'Star Wars' se titula 'The Rise of Skywalker'

