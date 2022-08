Biblioteca del Congreso lanza plataforma para comparar propuesta de nueva Constitución con el texto vigente

Entornointeligente.com /

Desde que la propuesta de nueva Constitución fue entregada por la Convención al Presidente Gabriel Boric el pasado 4 de julio, comenzó una etapa de informar a la ciudadanía sobre el contenido que ofrece el texto que será plebiscitado el próximo 4 de septiembre.

En kioscos, librerías, en la calle y entidades públicas se comenzó a repartir la propuesta de Carta Magna por todo el país.

En ese contexto y a tres semanas del Plebiscito de salida, la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN ), lanzó un sitio web donde se puede comparar la Constitución vigente con la propuesta de Carta Magna redactada por la Convención .

«El principal objetivo de este sitio es facilitar la comprensión y comparación de ambos textos constitucionales, para que la ciudadanía pueda acceder a información de primera fuente de cara al Plebiscito Constitucional», señaló la BCN.

Carlos Medel, investigador de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca, explicó que la navegación por el sitio es «bastante simple, ya que estábamos conscientes de que la complejidad radicaba en los textos constitucionales mismos y que la navegación, por tanto, debía ser muy intuitiva».

«Si bien sería ideal que todos pudiéramos hacer el recorrido de ambos textos de principio a fin, para tener una visión global, sabemos que este es un ejercicio -y más aún, compararlas- muy árido y que exige mucho esfuerzo y también muchos conocimientos técnicos, por lo que generamos una tercera navegación que es a partir de ‘temas constitucionales’ y que permite ir a un tema particular y tener una aproximación a la diferencia entre los dos textos. Seguramente esa sea la navegación más usada», añadió.

Una vez dentro del sitio web , en la columna de la izquierda, los usuarios pueden navegar por la Constitución vigente, que está ordenada secuencialmente desde el artículo 1 al 143. Del mismo modo, a la derecha se encuentran los artículos de la propuesta de Constitución que tratan los mismos temas.

«Alternativamente, los usuarios pueden hacer el recorrido según el orden y la estructura de la propuesta de la Convención , en cuyo caso el recorrido va desde el artículo 1 al 388 en una columna a la izquierda, encontrándose a la derecha artículos de la Constitución vigente que se refieran al mismo tema», explica la BCN.

Si el internauta requiere mayor detalle respecto del tratamiento de un tema, la Biblioteca recomienda utilizar la búsqueda temática , que estructura la información según 323 temas constitucionales, como, por ejemplo, «derecho a la vivienda», «libertad de prensa», «acceso a educación superior», etcétera.

«¿Qué ocurre cuando aparecen espacios en blanco? Cuando en un texto constitucional existen uno o más artículos y en el otro texto aparece un espacio en blanco, esto puede significar que ese texto no se pronuncia sobre ese tema particular, o bien que sí se pronuncia, pero no en un artículo específico sino que hace varias alusiones en distintos artículos», explica la entidad. ¿Encontraste algún error? Avísanos

