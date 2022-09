Bianchi sobre agresiones a Silva: sindicatos de enseñanza «han sido irresponsables en las declaraciones»

Entornointeligente.com /

La senadora nacionalista Graciela Bianchi , que fue secretaria del Consejo Directivo Central ( Codicen ) años atrás, fue consultada este viernes en rueda de prensa sobre si se puede responsabilizar a los sindicatos de la enseñanza por las agresiones cometidas este jueves contra el presidente del organismo, Robert Silva . «Sí, creo que han sido bastante irresponsables en las declaraciones que han hecho», respondió.

«No solamente en estos días, hace años que los veo con los mismos cuestionamientos, los mismos discursos, el enfrentamiento. Hay algunos dirigentes que yo desconozco, porque los conocí mucho más sensatos y moderados, que realmente son personas que han dicho cosas muy graves», aseguró Bianchi.

A la salida de un «Cara a cara» en el Cerro -como se denomina a los eventos que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) realiza para explicar la reforma educativa en distintos barrios y pueblos del país-, un grupo de manifestantes, pertenecientes a gremios estudiantiles y sindicatos, increparon a Silva, y rechazaron la reforma. El suceso incluyó cierto forcejeo en la puerta del lugar en el que se realizó el evento, y al final de este le rompieron un vidrio a la camioneta en que se iba el jerarca.

Bianchi puntualizó que el incidente es «sumamente grave». Son «hechos graves que se están sucediendo todos los días, lo que pasa que ocupan, desocupan, le gritan al presidente cualquier cosa » dijo y añadió que la situación «va en crescendo».

La senadora sostuvo que «cuando se desata la violencia física, con piedras o lo que sea, no tiene límites». «Si uno no pone límites las cosas van a seguir creciendo», advirtió.

Respecto a de qué manera se pone límites, Bianchi expresó que «hay que hacer las denuncias correspondientes». «Me llama la atención que Fiscalía no actúe de oficio, porque puede hacerlo ante esos hechos que realmente rompen los ojos», resaltó.

«Yo soporté las ocupaciones de los noventa, que eran infinitamente más cantidad de estudiantes, miles de estudiantes. Pero no eran violentos como estos», aseguró la senadora.

«Yo reivindico -en aquel momento no me gustaban obviamente- las ocupaciones. Más allá de que a mí me pusieron dos veces bombas molotov en mi casa… no me pintaron la pared , me pusieron bombas molotov. Pero yo no pude nunca pensar que fueron alumnos del liceo. Los alumnos no eran violentistas, ocupaban y ya está», recordó, comparando entre la situación de entonces y la actual.

Además, señaló que «hay que tener en cuenta» que «son presuntos estudiantes, algunos lo serán, otros no, y cuando se ponen en frente a las fuerzas de seguridad puede pasar algo grave».

También detalló que «hay que tener cuidado, siempre hay infiltrados». «Los propios muchachos son muy inocentes también en muchas cosas y uno nunca sabe cómo puede terminar», agregó.

Durante la rueda de prensa, Bianchi señaló que «el presidente (de la República, Luis Lacalle Pou) está tratando de llevar las cosas lo más calmos posible».

A su vez, la senadora mencionó que vio algo sobre gritos de «Robert Silva botón» en los incidentes de anoche. «Si esos son los futuros docentes, a mí me preocupa mucho», apuntó.

