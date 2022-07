Beyonce revela los títulos de las canciones que tendrá su nuevo disco

Entornointeligente.com /

La cantante Beyoncé reveló cuales serán los títulos de las 16 canciones que compondrán su nuevo disco, Renaissance , que saldrá a la venta el próximo 29 de julio.

A través de la publicación de un breve historia en su cuenta de Instagram, la artista dio a conocer el nombre y el orden de los temas que figurarán en su séptimo trabajo discográfico, sin facilitar más detalles al respecto.

Los títulos que conformarán el disco son: I’m That Girl , Cozy , Alien Superstar , Cuff It , Energy, Break My Soul , Church Girl , Plastic Off the Sofa , Virgo´s Groove , Move , Heated , Thique , All Up in Your Mind , America Has a Problem, Pure/Honey y Summer Renaissance .

Hace un mes, Beyoncé lanzó la bailable Break My Soul , que sirvió como el primer adelanto de Renaissance .

Días antes, la intérprete de Crazy in Love había anunciado el lanzamiento de este disco de estudio en solitario, el primero en seis años, publicando su portada, en la que aparecía subida a un caballo de aspecto luminoso creado digitalmente.

El álbum Reinassance sucederá a Lemonade, que vio la luz en 2016.

Beyoncé es la artista con más premios Grammy de la historia, 48 en total si se suman los obtenidos cuando era líder de Destiny’s Child y luego como artista en solitario.

¿Deseas recibir esta y otras noticias en tu celular? Únete a nuestro grupo de Telegram o WhatsApp a través de los siguientes enlaces: Telegram https://t.me/diariolaverdad y WhatsApp https://bit.ly/3kaCQXh . Además, sigue nuestro perfil en Instagram @diariolaverdad y en Facebook y Twitter @laverdadweb.

LINK ORIGINAL: La Verdad de Maracaibo

Entornointeligente.com