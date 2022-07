Beyoncé se indigna con el equipo de ‘Austin Powers’ por editar su cuerpo y hacerla lucir ‘más delgada’

Entornointeligente.com /

17 Jul, 2022 | Miami. A casi 20 años del estreno de ‘Austin Powers in Goldmember’, la tercera entrega de la saga de comedia y acción protagonizada por Mike Myers, y que marcó el debut actoral de Beyoncé, la maquillista Mike Myers ha revelado un secreto muy bien guardado de la producción.

Durante una entrevista con Vulture sobre la historia del papel de la audaz y bella Cleopatra Foxxy, que interpretó Beyoncé en la comedia de 2002, la maquillista reveló que la intérprete se indignó con la producción y pidió al director de la cinta, Jay Roach, que rehiciera el cartel promocional porque no se parecía a ella, señala Bang Showbiz.

«Recuerdo que Beyoncé dijo: ‘Me hicieron demasiado delgada. Esa no soy yo'», confesó Biscoe al medio. Y añadió: «Entonces hizo esta forma de reloj de arena. Y él dijo: ‘Vale, lo arreglaremos’. Ella se alejó para ir a hacer una escena, y yo le miré, sonreí y le dije: ‘¿Es la primera vez que una actriz te pide que le agrandes el cuerpo?’ Él me respondió: ‘Sí. Me va a costar miles de dólares, pero lo voy a hacer'», añadió la maquillista.

‘Austin Powers in Goldmember’ supuso el segundo papel más importante de la intérprete de ‘Single Ladies’ en el cine; en 2001, protagonizó la película hecha para la televisión, ‘Carmen: A Hip Hopera’. Después apareció en una serie de filmes que llegaron a la gran pantalla, como ‘Obsesionada’, junto a Idris Elba, ‘Dreamgirls’, ‘La Pantera Rosa’ y ‘Cadillac Records’. Además, prestó su voz para el personaje de Nala, en el live action de ‘El rey león’.

