Beyoncé revela los títulos de los 16 temas de su nuevo disco

Este miércoles 20 de julio Beyoncé reveló los títulos de las 16 canciones que integran su nuevo disco titulado «Renaissance», el cual sale a la venta el próximo 29 de julio.

Asimismo, por medio de una historia en su perfil de Instagram, la cantante estadounidense dio a conocer los nombres y el orden de todos los temas. Se trata de su séptimo trabajo discográfico, sin embargo, a través de la historia, la artista no reveló mucho detalles al respecto.

Los títulos que conforman al disco son: «I’m That Girl», «Cozy», «Alien Superstar», «Cuff It», «Energy», «Break My Soul», «Church Girl», «Plastic Off the Sofa», «Virgo´s Groove», «Move», «Heated», «Thique», «All Up in Your Mind», «America Has a Problem», «Pure/Honey» y «Summer Renaissance».

Hace un mes, la interprete de «Run the World», lanzó el tema «Break My Soul», el primer adelanto de «Renaissance».

Días antes, Beyoncé anunció el lanzamiento de este disco de estudio en solitario, el primero luego de seis años. Su más reciente trabajo discográfico titulado «Lemonade», y salió en el año 2016.

Actualmente, Beyoncé es la artista con más Grammy de la historia, 48 en total.

Luego de lanzar su último álbum en el año 2016, grabó el documental «Homecoming», inspirado por su actuación en el festival Coachella en el año 2018.

Además, le dio voz al personaje de Nala en la versión live action de «El Rey León».

Con información de EFE

