Beyoncé revela las 16 canciones que compondrán su nuevo disco

Entornointeligente.com /

La reconocida cantante Beyoncé reveló este miércoles los títulos de las 16 canciones que compondrán su nuevo disco, Renaissance, que saldrá a la venta el próximo 29 de julio.

A través de la publicación de un breve historia en su perfil en Instagram, la artista dio a conocer el nombre y el orden de los temas que figurarán en su séptimo trabajo discográfico, sin facilitar más detalles al respecto.

Los títulos que conformarán el disco son: «I’m That Girl», «Cozy», «Alien Superstar», «Cuff It», «Energy», «Break My Soul», «Church Girl», «Plastic Off the Sofa», «Virgo´s Groove», «Move», «Heated», «Thique», «All Up in Your Mind», «America Has a Problem», «Pure/Honey» y «Summer Renaissance».

Hace un mes, Beyoncé lanzó la bailable «Break My Soul», que sirvió como el primer adelanto de «Renaissance».

Días antes, la intérprete de «Crazy in Love» había anunciado el lanzamiento de este disco de estudio en solitario, el primero en seis años, publicando su portada, en la que aparecía subida a un caballo de aspecto luminoso creado digitalmente.

El álbum «Reinassance» sucederá a «Lemonade», que vio la luz en 2016.

Beyoncé es la artista con más premios Grammy de la historia, 48 en total si se suman los obtenidos cuando era líder de Destiny’s Child y luego como artista en solitario.

Desde su último disco, la cantante grabó el documental «Homecoming», inspirado por su emblemática actuación en el Festival de Coachella de 2018 y cuyo estreno se celebró en colegios y universidades para afroamericanos en Estados Unidos, durante 2019.

Ese año también se presentó la nueva versión del clásico animado «The Lion King» (2019), donde la artista puso su voz al personaje de Nala e interpretó su particular banda sonora, «The Gift».

Con información de EFE Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

LINK ORIGINAL: El Universal

Entornointeligente.com