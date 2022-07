Beyoncé llegó a TikTok (+video)

Entornointeligente.com /

Esto no es un simulacro. Beyoncé, la mujer que innova a cada paso que da, se ha unido a la plataforma conocida por sus creadores innovadores, y estamos más que preparados para todo el contenido que vendrá.

Beyoncé publicó su primer TikTok el jueves y aprovechó el momento para destacar a algunos de los creadores y seguidores que celebraron la llegada de su nuevo sencillo, «Break My Soul».

«¡Verlos soltar el meneo me hizo tan feliz! ¡Muchas gracias por todo el amor por BREAK MY SOUL! ※ Love B», escribió la cantante, agregando en buena medida los nombres de usuario de muchas de las personas que aparecieron en su video recopilatorio, como Josh Dior, Gregorian Sisters y Charles Osborne.

Beyoncé lanzó «Break My Soul» el mes pasado.

Su nuevo álbum «Renaissance» está programado para salir el 29 de julio, un día que seguramente será genial. Aunque no tan bueno como el que tuvieron las personas incluidas en el primer TikTok de Beyoncé.

Seeing y’all release the wiggle made me so happy! Thank you so much for all the love for BREAK MY SOUL! ※ Love B — #RENAISSANCE #BREAKMYSOUL

♬ BREAK MY SOUL ※ Beyoncé

