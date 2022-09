Entornointeligente.com /

La cantante y modelo estadounidense, Beyoncé, sorprendió a sus fanáticos al protagonizar la nueva campaña de la marca Tiffany & Co titulada «Lose Yourself in Love», en la que se atavía de múltiples diamantes. La artista que es embajadora desde hace mucho tiempo de la marca, compartió en un comunicado que se siente «honrada de continuar trabajado con la asociación, dijo Unión Radio.

Tags: Beyoncé diario avance Tiffany & Co

LINK ORIGINAL: Diario Avance

Entornointeligente.com