Betts y Lowe son distinguidos como los mejores de la semana en MLB

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El estelar jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, y el primera base de los Rangers de Texas, Nathaniel Lowe, fueron galardonados este lunes como los «Jugadores de la Semana» en las Grandes Ligas.

Nathaniel Lowe and Mookie Betts both had ridiculous weeks.

They are your AL and NL Players of the Week, presented by @chevrolet . pic.twitter.com/pFMVpkLKXy

— MLB (@MLB) August 29, 2022 Los Dodgers son una verdadera máquina de bateo. El conjunto angelino es el mejor equipo que hay en MLB actualmente, y su impresionante récord de 88-38 en lo que va de temporada se está debiendo, entre otros factores, a la gran productividad que está teniendo este año una de sus principales figuras ofensivas, Mookie Betts.

El estadounidense de 29 años de edad poco a poco continúa aumentando sus cifras y su actuación de la última semana es una confirmación de esto. El toletero registró 11 hits, cuatro cuadrangulares, ocho remolques y 11 carreras anotadas durante los últimos siete días de competencia, que lo llevaron a dejar un .355 como promedio de bateo.

En números generales, Betts batea para .281 con 126 indiscutibles, 31 tablazos grandes, 69 remolcadas y 99 rayitas anotadas.

Escenario completamente diferente para Lowe y los Rangers en el Oeste de la Liga Americana. El conjunto texano no va para ninguna parte esta temporada, están muy lejos de los Astros en la cima de la zona (23.0 juegos) y también de la posibilidad de hacerse con uno de los comodines que entrega el joven circuito (10.5 juegos).

Dicho esto, el tan complicado panorama de los Rangers, no le impide a sus jugadores destacarse cada cierto de tiempo para llamar la atención de otros equipos o, simplemente, mejorar sus propios registros en la zafra. En este mismo sentido, Nathaniel Lowe bateó 11 imparables, se voló la barda en cuatro ocasiones y produjo cuatro rayitas para los suyos para así obtener esta distinción.

El jugador de 27 años de edad, hasta los momentos está teniendo la mejor temporada de su corta trayectoria en Grandes Ligas, pues está en los .300 de promedio con 140 hits, 22 cuadrangulares, 65 producidas y en 60 ocasiones pisó el plato.

Deinelbith Blanco/Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com