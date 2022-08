Betssy Chávez: avancemos sobre coincidencias y pensemos en el ciudadano

Entornointeligente.com /

«Si empezamos a tirarnos piedras, en estos momentos no nos dañamos nosotros, dañamos a la gente, porque hacemos que se postergue más aquello por lo que siempre lucharon», señaló en TVPerú. Recordó que el país ha vivido una situación política complicada los últimos cinco años, por ello, dijo, que los políticos deben entender la necesidad de escuchar voces de calma para avanzar dejando atrás las diferencias. «Si la clase política no se da cuenta que deben dejar de tirarse piedras y pensar en el ciudadano de a pie, entonces estamos muy graves», expresó. «Debe haber voces de calma y trabajar por el ciudadano. No somos enemigos y lo que quiero es generar calma, es el único camino…avancemos con las coincidencias y dejemos al final las diferencias. Creo que deberíamos avanzar en esa línea. Paremos un poco y pensemos en el ciudadano», añadió. Ampliación en breve… Publicado: 14/8/2022

