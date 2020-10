Antiga jornalista da RTP Manuela Melo escolhida para o Conselho Geral Independente

Entornointeligente.com /

A antiga jornalista da RTP, programadora e até vereadora e deputada, Manuela Melo foi o nome escolhido para integrar o Conselho Geral Independente como cooptada pelos restantes membros, confirmou o PÚBLICO. O órgão que fiscaliza e superintende o serviço público de rádio e televisão está em processo de substituição de três dos seus membros, cujo mandato terminava no mês de Setembro.

Mais populares Parlamento aprova alterações à Lei da Nacionalidade e envia-a de novo para Belém Suécia regista o maior aumento de casos de covid-19 desde Abril i-album Fotografia Mais perto, só estando lá: eis as melhores imagens do Close-up Photographer of the Year Licenciada em Biologia, Manuela Melo foi um dos rostos mais carismáticos da RTP Porto, tendo sido jornalista na televisão pública entre 1973 e 2002. No entanto, quando que ainda pertencia aos quadros da RTP, chegou a suspender funções para assumir o cargo de vice-presidente da Câmara do Porto (entre 1999 e 2002), assim como o de vereadora com o pelouro da Cultura e Turismo (de 1990 a 2002).

Depois de deixar formalmente a televisão pública há 18 anos, foi eleita deputada à Assembleia da República pelo PS, pelo distrito do Porto, por três vezes – 2002, 2005 e 2009

O nome de Manuela Melo só será formalmente anunciado depois das audições dos dois novos membros do Conselho Geral Independente, Leonor Beleza e Arons de Carvalho, na próxima terça-feira, na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação. A comissão não tem qualquer poder na nomeação, mas trata-se de uma audição de carácter consultivo

