O BES Angola (BESA) tinha uma conta no Santander Totta, no balcão do Laranjeiro, em Almada, através da qual efectuava pagamentos a dezenas de funcionários seus, alguns deles altos quadros, como foi o caso de Álvaro Sobrinho e Hélder Bataglia. A conta, de acordo com o Ministério Público, terá sido aparentemente aberta sem o conhecimento do BES.

LINK ORIGINAL: Publico

