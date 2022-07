Berçário estelar e dança cósmica: o que mostram as novas imagens de supertelescópio da Nasa

Entornointeligente.com /

13/07/2022 09h13 Atualizado 13/07/2022

Gif com fotos de James Webb — Foto: Reprodução/Reuters/Nasa

A agência espacial americana, a Nasa , divulgou na terça-feira (12/07) novas imagens em cores feitas pelo telescópio espacial James Webb , em um momento que está sendo considerado como um dos episódios mais marcantes da história da Astronomia.

Especialistas usaram expressões como «dança cósmica» e «berçário estelar» para descrever o que foi captado pelas lentes do James Webb, lançado em 25 de dezembro do ano passado.

O equipamento custou US$ 10 bilhões (cerca de R$ 53 bilhões) e é o sucessor do famoso telescópio espacial Hubble.

James Webb: veja em infográficos o que revelam as fotos do supertelescópio

Ele fará diversos tipos de observações do céu, mas os dois principais objetivos são sondar planetas distantes para investigar se eles podem ser habitáveis e fazer imagens das primeiras estrelas a brilhar no Universo, há mais de 13,5 bilhões de anos.

Na segunda-feira (11/7), foi exibida ao presidente dos Estados Unidos , Joe Biden , a primeira dessa sequência inicial de imagens .

«Podemos ver possibilidades que ninguém jamais viu antes. Podemos ir a lugares que ninguém jamais foi antes», declarou Biden.

O Anel do Sul

Nebulosa Planetária do Anel Sul.

A nebulosa do Anel do Sul, também conhecida em inglês como nebulosa eight-burst, pelo formato lembrar o número oito explodindo, é uma gigante nuvem de gás e poeira em expansão com uma estrela moribunda em seu centro.

O Anel do Sul tem quase meio ano-luz em diâmetro e está localizada a 2.000 anos-luz da Terra . Esse tipo de estrutura é chamada de «nebulosa planetária», embora não tenha relação com planetas.

O Quinteto de Stephan

'Quinteto de Stephan', em nova imagem divulgada pelo telescópio espacial James Webb.

Localizado a 290 milhões de anos-luz da Terra , na constelação de Pegasus, o Quinteto de Stephan é o primeiro conjunto compacto de galáxias já descoberto.

Quatro das cinco galáxias estão presas em uma «dança cósmica» de encontros próximos em repetição.

O Hubble já havia registrado desse grupo, mas a nova sensibilidade infravermelha do James Webb mostrou novos detalhes a serem estudados pelos astrônomos.

Parte da ideia é comparar imagens feitas pelos dois telescópios, o que pode abrir novos caminhos de estudos.

O Hubble tem 32 anos de atividade, já sofre com falhas eventuais, e ainda não se sabe até quando prosseguirá com seus registros. Mas é ainda de grande utilidade para pesquisadores.

Nebulosa Carina

Nebulosa Carina, em nova foto do James Webb.

Outro conjunto já capturado pelo Hubble, Carina é uma das maiores e mais brilhantes nebulosas, localizada a 7.600 anos-luz da Terra .

Nebulosas são berçários estelares, nuvens maciças de gás e poeira em que são formadas novas estrelas.

Na imagem feita pelo James Webb não vemos apenas as estrelas – astrônomos conseguem notar gás e poeira e se referem a esse grupo como «recife de corais cósmico» ou «penhasco cósmico».

Na metade inferior da imagem, nota-se a formação de poeira estelar e, na parte de cima, gás.

Um dos objetivos do James Webb, ao se concentrar na Carina, é estudar como as estrelas nascem e se formam.

Exoplaneta WASP-96b

O WASP-96b é um gigantesco planeta fora do nosso Sistema Solar

O WASP-96b é um gigantesco planeta fora do nosso Sistema Solar, a 1.150 anos-luz da Terra . Por ser composto majoritariamente de gases, é comparado com Júpiter , que está na «vizinhança».

O novo telescópio conseguiu identificar com impressionante precisão moléculas na atmosfera do WASP-96b e de vapores de água.

Mas o exoplaneta não é um lugar ideal para abrigar vida: está muito perto da sua estrela-mãe e, por isso, é muito quente.

E o James Webb tem como uma de suas principais missões buscar planetas com atmosferas semelhantes à Terra e, portanto, habitáveis.

SMACS 0723

Imagem do aglomerado de galáxias na constelação de Volans no Hemisfério Sul, conhecido pelo nome de SMACS 0723

O SMACS 0723 é um aglomerado de galáxias na constelação de Volans.

O que é visto na imagem, considerada a visão infravermelha mais profunda e detalhada do Universo até hoje, contém a luz das galáxias que levaram bilhões de anos para chegar até nós.

Essa é a consequência de a luz ter uma velocidade finita em um cosmos vasto e em expansão.

Astrônomos costumam chamar o SMACS 0723 de «lente gravitacional», porque a massa do aglomerado entorta e amplia a luz de objetos que estão muito distantes.

Os arcos vermelhos notados na imagem são galáxias ainda mais distantes (e ainda mais no passado). A luz em alguns desses arcos levou 13 bilhões de anos para chegar até nós.

O aglomerado em si está a cerca de 4,6 bilhões de anos-luz de distância. Ou seja, o telescópio vê o passado.

Ao sondar cada vez mais fundo, o objetivo é recuperar a luz das estrelas pioneiras à medida que elas se agruparam nas primeiras galáxias.

Infográfico mostra como o telescópio James Webb, da Nasa, vai ver o passado

O Webb, com seu espelho dourado de 6,5 m de largura e instrumentos infravermelhos supersensíveis, conseguiu detectar nesta imagem a forma distorcida (os arcos vermelhos) de galáxias que existiam apenas 600 milhões de anos após o Big Bang (o Universo tem 13,8 bilhões de anos).

Os cientistas afirmam que, pela qualidade dos dados produzidos pelo Webb, o telescópio detecta um espaço que vai muito além do objeto mais distante nesta imagem.

O James Webb é tão grande que precisa ser dobrado para caber no nariz de seu foguete de lançamento

Como consequência, é possível que este seja o campo de visão cósmico mais profundo já obtido.

De onde viemos?

O telescópio empreende também uma pergunta muito básica e feita há muito tempo: de onde viemos?

Quando o Universo foi formado no Big Bang, continha apenas hidrogênio, hélio e um punhado de lítio. Nada mais.

Todos os elementos químicos da tabela periódica mais pesados ​​do que estes três tiveram que ser formados nas estrelas.

Todo o carbono que constitui os seres vivos; todo o nitrogênio na atmosfera da Terra ; todo o silício nas rochas — todos estes átomos tiveram que ser «fabricados» nas reações nucleares que fazem as estrelas brilhar e nas poderosas explosões que acabam com sua existência.

Nossa planeta é resultado das primeiras estrelas e de suas descendentes que «semearam» o Universo com o material para fazer as coisas.

Os cientistas da Nasa estão confiantes sobre os resultados do James Webb. «Eu vi as primeiras imagens e elas são espetaculares», disse uma das chefes do projeto, a cientista Amber Straughn.»Eles são incríveis em si mesmos como imagens. Mas o que elas sugerem para as nossas pesquisas é o que me deixa tão animada», disse ela à BBC News.

