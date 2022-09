Berrettini le entregó el triunfo a Europa al superar a Aliassime

Entornointeligente.com /

Londres.- La victoria del italiano Matteo Berrettini ante el canadiense Felix Auger-Aliassime por 7-6 (11), 4-6 y 10-7 le devolvió a Europa, momentáneamente, el liderato en la Laver Cup (4-2).

Matteo Berrettini gives the lead back to Team Europe with a three-set effort against Felix Auger-Aliassime.

Europe now up 4-2 over Team World. #LaverCup pic.twitter.com/VK4A7ALBTb

— Laver Cup (@LaverCup) September 24, 2022 Berrettini, tras un primer set de más de una hora y cuarto en el que necesitó seis puntos de parcial para ponerse con ventaja, tuvo que llegar al super tie break y ganarlo para apuntarse los dos primeros puntos del sábado.

La Copa Laver, que siempre ha caído del lado europeo en sus primeras cuatro ediciones, llegó empatada a dos a la jornada del sábado, después del colofón final que fue el partido de dobles que Rafael Nadal y Roger Federer perdieron contra Jack Sock y Frances Tiafoe.

A diferencia del viernes, día en que las victorias valen un punto, el sábado los triunfos valen dos y el domingo, tres.

EFE

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com