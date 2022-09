Bernardo Futscher Pereira: «A ditadura era largamente aceite»

Entornointeligente.com /

Bernardo Futscher Pereira é hoje embaixador em Marrocos. Já foi o «nosso homem» em Dublin, cônsul de Barcelona, e assessor diplomático de António Costa e antes disso do Presidente da República Jorge Sampaio. Com o livro Orgulhosamente Sós — A Diplomacia em Guerra (1962-1974) , editado pela Dom Quixote, narra o fim do império e completa a trilogia para a qual mergulhou no arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, um acervo pouco usado pelos historiadores. O primeiro livro foi A Diplomacia de Salazar (2012) e o segundo O Crepúsculo do Colonialismo (2017).

