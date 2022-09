Bernabé Gutiérrez visitó a los pescadores de Los Cocos

Entornointeligente.com /

17 Sep, 2022 | El candidato presidencial de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, Secretario General Nacional de la tolda blanca y diputado a la Asamblea Nacional, estuvo en contacto directo en el sector popular Los Cocos, en el municipio Mariño, del estado Nueva Esparta, acompañado de los pescadores de la zona, militantes y simpatizantes de AD.

«Tengan confianza en este hombre y en Acción Democrática, partido que ha gobernado en seis oportunidades a Venezuela, sabemos cómo hacerlo, yo fui gobernador de Amazonas, soy un hombre humilde como ustedes y volveremos a Miraflores para resolverles sus problemas», aseveró. Asimismo, manifestó que no se pueden seguir cometiendo los errores del pasado, el gobierno con sus políticas erradas que han llevado a la crisis económica y social, y la de una oposición que ha llamado a la abstención y ha pedido sanciones para empobrecer más al ciudadano. «Aquí hemos empezado desde ya la campaña presidencial porque no tenemos los mismos recursos del gobierno, ni del cuarteto, desde ya escuchamos las problemáticas para presentarle soluciones», expresó. Finalizó invitando a los habitantes a no perder las esperanzas y la seguridad que «vendrán tiempos mejores con Acción Democrática donde a sus casas volverá el agua por tubería, tendrán buenas viviendas, salud, combustible, financiamiento para la adquisición de moteros fuera de borda y la construcción de peñeros».

