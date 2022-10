Bernabé Gutiérrez desde Guárico: «Derrotaré a Maduro con votos y enterraremos la guachafita de Guaidó y unos 4 ladrones»

Entornointeligente.com /

En sendo acto de la maquinaria electoral de Acción Democrática en Calabozo, capital del municipio Miranda, Bernabé Gutiérrez, Secretario General Nacional y candidato presidencial de AD, se encontró con dirigentes, militantes y simpatizantes de la tolda blanca.

«Aquí está Bernabé Gutierrez, respaldado por mis ADecos de Calabozo y el Guárico entero. Estoy dispuesto a medirme con quien sea porque voy a derrotar con votos a Maduro y a enterrar la guachafita de Guaidó y unos 4 ladrones, les digo que están en cuenta regresiva», sentenció.

Asimismo, recordó que AD solo sabe dos cosas «ganar elecciones y gobernar, lo hemos demostrado, es por ello que la gente dice con los ADecos se vive mejor, donde quiera que uno va, porque se le permitió al ciudadano oportunidades, buenos salarios, becas para que los muchachos y muchachas salieran a estudiar y regresaran preparados para sacar el país adelante».

También le pidió a los asistentes que no cayeran en engaños «la militancia del partido sigue en Acción Democrática, AD no anda detrás de caudillos, traga dólares, aquí no se anda detrás de los que creen que ellos son los únicos que permanentemente con la familia pueden ser candidatos a todo».

Finalizó asegurando que él será el sexto hombre de AD en convertirse presidente de la República, «tengan confianza en mí que yo tengo confianza en ustedes, trabajando desde las bases, sin descanso, volveremos a Miraflores».

