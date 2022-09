Entornointeligente.com /

BERLINO. – Slitta l’addio di Berlino all’energia nucleare, ma la proposta del vicecancelliere verde Robert Habeck non è la svolta che alcuni ancora chiedono ad alta voce in Germania: per evitare scenari di crisi, il ministro dell’Economia e del Clima ha spiegato di voler tenere due centrali delle tre in via di spegnimento quest’anno «a disposizione come riserva fino ad aprile 2023».

Concretamente, «il personale sarà trattenuto, i controlli di sicurezza continueranno, ma non produrranno elettricità se non sarà necessario», la spiegazione fornita stasera alla stampa. E la Repubblica federale «tiene ferma l’uscita dal nucleare», dal momento che si tratta di una tecnologia «ad alto rischio», ml’aggiunta del convinto ecologista.

Parole che hanno subito sollevato le critiche dell’opposizione, con Jens Spahn, della Cdu, che ha parlato di «errore fatale» e lo stesso alleato di governo, il ministro delle Finanze liberale Christian Lindner, che dalle pagine della Sueddeutsche Zeitung replica: le centrali andrebbero mantenute accese «almeno fino all’inverno del 2024», per «garantire una riduzione dei prezzi dell’elettricità a cittadini e imprese».

Serve uno stress test di politica economica non solo energetica, la sua tesi. Anche la Bild censura la decisione di Habeck, che «giocherebbe» con le sorti del Paese. La scelta annunciata insieme ai vertici dei principali distributori di elettricità è stata comunicata con gli esiti degli stress-test: una seconda serie di verifiche disposta proprio in seguito all’inasprirsi della crisi energetica indotta dai tagli di Gazprom. «Il secondo stress-test arriva alla conclusione che situazioni di crisi di ore, nel sistema dell’elettricità, per l’inverno 2022-23, sono molto improbabili ma non del tutto escluse.

Per questo vengono consigliate una serie di misure, in modo che anche questi scenari molto poco probabili non comportino una sotto-copertura o dei blackout elettrici», ha scritto il ministero in una nota. Mentre i responsabili dei colossi che distribuiscono l’elettricità nel Paese hanno sottolineato di essersi pronunciati a favore di una reazione più decisa, consigliando di «mantenere accese tutte e tre le centrali».

A una domanda su quanto le politiche di Gazprom impatteranno sulle politiche del governo tedesco, Habeck ha replicato secco: «Nessun impatto. Risolveremo i nostri problemi senza dover tener conto delle mosse di Putin», ha affermato, sottolineando che l’unica cosa sicura è che i russi «mentiranno ancora». Il vicecancelliere ha risposto anche sulle dinamiche di política interna, ricordando l’emotività del dibattito: «Ci sono partiti che hanno corretto la loro posizione, partiti che non lo hanno fatto, partiti che lo fanno costantemente. Il mio compito è non impelagarmi in tutto questo e garantire l’approvvigionamento energetico in Germania». Missione per la quale sarà fatto «tutto il necessario», ha assicurato il super ministro verde.

