Berizzo moverá todo: Anuncia cambio de esquema y de portero ante Qatar, y además confirma dos sensibles bajas

Entornointeligente.com /

Cambia todo cambia. Eduardo Berizzo había dejado en claro que no le gustó lo que mostró Chile en la caída ante Marruecos (0-2). «Fuimos superados», lanzó el pasado viernes en conferencia de prensa-

Por ello, ahora el técnico prepara variantes para el amistoso de este martes ante Qatar, fijado a las 14:00 horas de Chile. Las modificaciones no será algo solo de nombres. Habrá cambio de esquema.

«Vamos a jugar con línea de cuatro para resolver de otra manera el ataque rival, que son dos atacantes. No construyendo una línea de tres centrales, si no que con un volante incrustado que nos permita tener más gente en el medio y no utilicemos tanta gente en el inicio del juego y sí en el pase de salida» , argumentó.

La «Roja» formó frente a Marruecos con un 3-5-2 y se vio muy superada. Luego, ya sobre el final, el «Toto» mutó a un 4-3-3, esquema que ocupará ahora contra Qatar.

«Quiero que sostengamos la presión el mayor tiempo posible, una presión alta que nos de quites peligrosos a favor. A mí manera de ver el juego, la presión es un recurso ofensivo porque ofrece quites ante una defensa desarmada. Estuvimos muy cerca de quitarle la pelota a Marruecos», manifestó.

Pero no sólo habrá cambio de esquema, también de nombres. Y uno que fue confirmado por Berizzo fue el de Gabriel Arias. Irá en el arco por Brayan Cortés.

«Va a atajar Arias porque queremos ver porteros y rendimientos. Brayan lo ha hecho bien y ha demostrado sus cualidades, pero también queremos ver a Gabriel en acción para poder compararlos. Esa es la idea de que estemos juntos aquí» , indicó.

Además, confirmó dos sensibles bajas. Quedaron al margen Charles Aránguiz y Erick Pulgar. Lo del volante del Leverkusen preocupa.

«No están disponibles para este partido. Erick tiene un esguince que lo tiene sin entrenar desde el partido con Marruecos y Charles arrastraba una lesión en el tendón de Aquiles que se agravó», señaló el DT. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com