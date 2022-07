Bergessio sobre posible llegada de Suárez a Nacional: «Ojalá que con él se logre algo internacional»

Entornointeligente.com /

El argentino Gonzalo Bergessio , excapitán de Nacional , se refirió este miércoles a la posible llegada de Luis Suárez a la institución: «Ojalá que con él se pueda llegar a algo internacional, que es lo que busca Nacional», expresó.

A sus 38 años, el delantero milita en el fútbol argentino, que también mostró interés por el Pistolero. «Acá hay mucha repercusión. Sé que lo están llamando de otros clubes de Argentina, pero sería un golazo de mitad de cancha y algo impresionante para el club internacionalmente. Sería algo muy lindo para Lucho también. Me imagino que él también quiere volver a su casa», dijo a Pasión Tricolor.

«Es el mejor jugador de la historia del fútbol uruguayo», insistió.

Bergessio valoró a Suárez como un jugador «profesional» y goleador que, a su parecer, no tendrá problemas para adaptarse al fútbol uruguayo en caso de arreglar con Nacional. «No va a tener drama porque él jugó a un nivel internacional mucho más alto del que he jugado yo y varios que fueron al fútbol uruguayo. Es el mejor jugador de la historia de Uruguay, el más goleador y ojalá que se pueda dar. Creo que no va a tener grandes problemas (en adaptarse)», señaló.

Consultado por la repercusión que generó en redes sociales la tendencia #SuarezANacional, respondió: «No me llama la atención porque el fanatismo que hay es increíble. Ojalá que (Suárez) pueda resolver sus cosas e ir a dar una mano porque la banda lo va a recibir muy bien y lo necesita».

Previo a desembarcar en Nacional, el argentino había jugado en Vélez y San Lorenzo. Antes estuvo en Catania, Sampdoria y Benfica, entre otros equipos.

