Bergara a Mujica por dichos del caso Marset: «Que lástima que no nos lo dijiste antes»

El senador frenteamplista Mario Bergara calificó como «muy inapropiadas» las declaraciones del expresidente José Mujica , quien sostuvo días atrás que » los orientales somos bastante pelotudos » cuando fue consultado sobre si hay un trasfondo de narcotráfico involucrado en la política por el caso de Sebastián Marset .

«Era para decirle: ‘Pepe, que lástima que no nos lo dijiste antes, nos evitábamos todo este laburo», lanzó Bergara este lunes en entrevista con La Mañana en Camino (Diamante FM), en referencia a la polémica entre oficialismo y oposición por el decreto sobre la entrega de pasaportes que fue modificado en 2014, bajo la administración de Mujica.

En tanto, Mujica modificó ayer su postura y aseguró en diálogo con Las Cosas en su Sitio (Radio Sarandí) que sus dichos fueron para no dar mala imagen de Uruguay.

«A mí me preguntaron y dije que ‘fueron pelotudos en la Cancillería’. Es decir, preferí echarle las culpas al quietismo burocrático. No porque estuviera totalmente convencido, no me gustaba que saliera al exterior porque ahora repercute todo de que podía haber alguna línea dentro del aparato del Estado, tocado por los intereses del narcotráfico. No quería dar esa imagen, pero siempre hay que desconfiar», declaró este miércoles.

Por su parte, Bergara agregó el lunes al programa radial que los primeros dichos del exmandatario fueron «decepcionantes» y llamó a «valorar el esfuerzo enorme que hizo la bancada entera para identificar y preparar» la interpelación a los ministros del Interior (Luis Alberto Heber) y Relaciones Exteriores (Francisco Bustillo).

«Después se nos dice que nosotros no somos lo suficientemente duros. Y del lado del Gobierno que somos el palo en la rueda, cuando en realidad llevamos menos de la mitad de las llamadas a sala, a comisión general, o interpelaciones a los ministros de lo que se llevaba en los tres gobiernos anteriores a esta altura del partido», sostuvo.

A pesar de los «palos para acá, para allá», aseguró que también recibió «gratificaciones, reconocimientos de la gente». «Hemos recorrido pocos días después de la interpelación el Día del Comité, que realmente hay un reconocimiento fuerte de compañeros, de la ciudadanía en general sobre el trabajo que hicimos en la interpelación», afirmó.

«En el fondo, vuelvo a decir, el 70% de los uruguayos está convencido de que este proceso se hizo mal, que entregarle el pasaporte al narco estuvo mal», sostuvo, sin precisar el origen de ese dato.

