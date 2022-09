«BeReal»: La red social que no tiene espacio para la perfección

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Instagram tiene un nuevo rival que deja atrás las apariencias y los filtros para mostrar la versión más real de los usuarios . La aplicación BeReal aumenta su popularidad con notificaciones y fotos sorpresas que no esperan presentar una vida perfecta.

« BeReal « (Sé real, en español) es una red social que funciona con notificaciones aleatorias una vez al día, en las que invita a las personas a tomar una fotografía de lo que estén haciendo en el momento que reciben la indicación. Cada usuario cuenta con dos minutos para tomar una foto y compartirla con sus amigos y no podrá ver las publicaciones de otras personas hasta que publique su propio «BeReal «.

» Una nueva e innovadora manera de conocer realmente a tus amigos en su vida diaria » publica BeReal en su página web

La aplicación busca mostrar el lado más honesto y espontáneo de sus usuarios , pues cada publicación consiste en una imagen inmediata de la cámara delantera y trasera del teléfono; sin embargo, no permite editarla y dentro de la ventana de captura, se pueden realizar varios intentos en caso de que el primer intento no sea lo esperado, pero las demás personas sabrán cuántas veces se repitió la fotografía antes de publicarla.

BeReal también se deshace de los likes al hacer que los usuarios interactúen solo a través de comentarios o selfies que se añadirán a la foto publicada y recomienda por seguridad, solo añadir a familiares y amigos cercanos dentro de la app.

PSA: only add your close friends & family on BeReal.

— BeReal. (@BeReal_App) September 1, 2022 A finales de agosto del 2022, Instagram puso a prueba una nueva herramienta para competir con su nuevo rival. Los « IG Candid Challenges » funcionan de la misma manera que BeReal, invitando al usuario todos los días en un momento diferente a compartir una foto en sus historias dentro de un período de dos minutos, hasta ahora, esta función aun se encuentra en prueba y no está disponible para todos los usuarios.

La plataforma BeReal alcanzó recientemente 29.5 millones de descargas a pesar llegar al mercado en 2019, sin embargo, adquirió popularidad este año a raíz de comentarios o recomendaciones en otras plataformas como Twitter y TikTok debido a lo atractivo de su misión: Mostrarnos en pantalla como realmente somos.

