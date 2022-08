Bep dien tu co hao dien khong

Entornointeligente.com /

Hiện nay, các sản phẩm bếp điện từ đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người tiêu dùng. Câu hỏi: «dùng bếp điện từ có hao điện không?» luôn là những băn khoăn của rất nhiều nhà nội trợ khi có ý định sắm bếp. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết nhất giải đáp cho người tiêu dùng vấn đề này.

Hao điện, hao nhiên liệu là vấn đề luôn được nhiều khách hàng quan tâm nhất là hiện nay khi hầu hết các thiết bị trong gia đình đều sử dụng điện chính vì vậy khách hàng luôn muốn chọn cho gia đình một chiếc bếp vừa an toàn, tiện lợi và tiết kiệm điện . Bếp điện từ nhập khẩu là dòng sản phẩm có nhiều tính năng tiện dụng và có thể khắc phục mọi nhược điểm của bếp gas. Tuy nhiên còn rất nhiều khách thắc mắc không biết » Bếp điện từ có hao điện không » . Bài viết dưới đây sẽ giúp khách hàng giải đáp mọi thắc mắc.

Bếp điện từ được đánh gía rất cao về hiệu suất sử dụng cũng như độ an toàn cho người sử dụng, bếp điện từ còn có thể sử dụng được tất cả các loại nồi nấu ngay cả nồi đất và nồi thủy tinh.

Trước hết, bếp điện từ là loại bếp sử dụng dòng điện Foucault để làm nóng đáy xoong nồi, nhiệt được sinh ra sẽ nấu chín thức ăn. Lượng nhiệt sinh ra gần như được hấp thụ hoàn toàn vào nồi nấu, không thất thoát ra bên ngoài do đó bếp đun nấu rất nhanh và tiết kiệm điện năng. So với bếp ga và bếp hồng ngoại thì bếp từ vẫn là loại bếp tiết kiệm điện năng và chi phí sử dụng nhất. Vì khi đun nấu với bếp ga thì nồi nấu không tiếp xúc sát với ngọn lửa, bếp tỏa nhiệt ra môi trường và lượng nhiệt truyền vào nồi nấu chỉ chiếm từ 40 đến 50%. Còn đối với bếp hồng ngoại thì sau khi bật bếp phải mất một khoảng thời gian để đốt nóng mặt kính sau đó nhiệt lượng mới truyền lên được nồi nấu, trong khoảng thời gian đó cũng có một phần nhiệt năng bị thất thoát ra bên ngoài do đó đun nấu bằng bếp hồng ngoại sẽ lâu hơn bếp từ. Theo tính toán thì hiệu suất đun nấu của bếp ga chỉ đạt 40 – 50%, bếp hồng ngoại là 70% nhưng với bếp điện từ thì hiệu suất lên đến 95%.

Sau đây là công thức tính khi sử dụng Bếp ga và Bếp điện từ

Với bài toán trên việc sử dụng bếp điện từ thật là đáng hiệu quả. Mặc dù mức đầu tư ban đầu lớn hơn so với bếp ga nhưng bếp điện từ vừa sử dụng an toàn, vừa sang trọng lại tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian cho mọi người dùng.. Khi mua bếp điện từ, quý khách nên đến các đại lý chính hãng. Nên chọn sản phẩm của các hãng có tên tuổi, nhãn hiệu rõ ràng, không chọn những bếp không có nguồn gốc xuất xứ.

