Benzina giù a 1,770 con lo sconto, ai livelli di gennaio

ROMA. – Vedere il prezzo della benzina sotto la soglia di 1,8 euro al litro, in particolare a 1,77, fa tornare indietro a gennaio di quest’anno, prima della guerra in Ucraina e del boom dei prezzi dell’energia.

Ma l’apparenza può ingannare se non ci si ricorda che c’è una differenza sostanziale: il ribasso della verde reso noto oggi dal ministero della Transizione ecologica include l’aiuto del governo di 30 centesimi a litro per i carburanti per sostenere famiglie e imprese, misura prorogata fino al 20 settembre con il Dl aiuti bis di inizio agosto per circa 900 milioni di euro.

Scadenza proprio a ridosso delle elezioni politiche (25 settembre) e con la prospettiva di un autunno «complesso» come definito dal premier Mario Draghi in luglio o da far tremare i polsi sul fronte di prezzi, tariffe e consumi, come temono le associazioni dei consumatori.

Quindi, senza il provvidenziale intervento deciso ormai a marzo scorso dal governo oggi un litro di benzina sarebbe oltre la soglia dei 2 euro. Se prima di ferragosto, nella settimana dall’8 al 14 un litro di verde in self si pagava 1,830 euro, il 15 agosto è stata registrata una variazione sulla media settimanale a favore dei consumatori del 3,30% (quindi un taglio di 6,03 centesimi). Anche il gasolio ha visto un ribasso: è stato indicato dal Mite a 1,756 euro al litro, con una variazione di -3,02% pari a 5,47 centesimi rispetto a 1,811 euro dell’8 agosto scorso.

I prezzi dei carburanti scendono alla pompa ma non abastanza secondo Assoutenti: «Rispetto allo stesso periodo del 2021 la benzina è oggi più cara del 7%, mentre per il diesel si spende il 16,5% in più – spiega il presidente Furio Truzzi – nonostante il taglio delle accise, quindi, un pieno di gasolio costa oggi 12,5 euro in più (+6 euro un pieno di verde).

Aggravi che pesano come un macigno su chi in questi giorni si sta spostando in auto per raggiungere le località di villeggiatura, e che alimentano la crescita dei prezzi al dettaglio dei prodotti trasportati, a partire dagli alimentari. Crediamo – osserva Truzzi – ci sia un ampio margine per una ulteriore sensibile riduzione dei listini dei carburanti che rimangono ancora troppo elevati nonostante gli interventi d’urgenza adottati dal governo».

Sul fronte energetico, il petrolio tenta il rimbalzo (Wti +0,55% a 87,01 dollari al barile) e si mantiene sotto i 90 dollari in Texas, mentre il Brent del Mare del Nord (+0,55% a 92,85 dollari al barile) resta sotto quota 93 dollari.

Il gas ha registrato una leggera accelerazione, con i contratti futures sul mese di settembre che hanno segnato un rialzo dello 0,92% a 228 euro al MWh ad Amsterdam e dell’1,73% a 4,5 sterline per Mbtu a Londra.

Intanto, la Russia – secondo stime viste in esclusiva dall’Agenzia Reuters – prevede che il prezzo medio dell’export del suo gas quest’anno toccherà i 730 dollari per 1.000 metri cubi, più del doppio rispetto al 2021 quando costava 304,6 dollari per mille metri cubi. Il costo poi calerà gradualmente fino alla fine del 2025, con il decrescere delle esportazioni.

(di Stefania De Francesco/ANSA).

