Benzema se pierde el derbi contra el Atlético

El delantero del Real Madrid Karim Benzema no podrá estar el domingo en el derbi liguero contra el Atlético debido a sus problemas en la rodilla, avanzó este sábado el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. «Tengo mi idea. Benzema no estará, ha empezado a trabajar de forma individual», dijo el estratega en rueda de prensa. En los últimos encuentros, el técnico italiano ha oscilado entre el joven brasileño Rodrygo y Eden Hazard para suplir la baja del artillero galo El delantero francés sufrió una lesión muscular en el muslo derecho en el partido de Champions contra el Celtic de Glasgow el 6 de septiembre y desde entonces está fuera de los terrenos de juego. «Se va a quedar aquí durante el parón (de selecciones) para estar listo a la vuelta cuando volvamos a empezar» el 2 de octubre. Francia se mide a Austria el 22 de septiembre y a Dinamarca tres días más tarde. En la lista desvelada el jueves por el seleccionador Didier Deschamps para estos dos partidos, no figuraba el atacante del Real Madrid, sustituido por Oliver Giroud en esta convocatoria. EFE

