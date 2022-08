Benzema resuelve un problemón

Entornointeligente.com /

P leno. La gira de las tres visitas nocturna por las esquinas de Espaáa concluyó con una victoria complicadísima, en riesgo hasta el 88′. Como en Almería y en Vigo, tuvo que resolver dificultades, las lógicas por el talento del rival y las derivadas de la falta de consistencia. El Espanyol igualó, pudo ponerse en ventaja, pero la fortaleza y las individualidades del campeón decidieron. Al principio Vini y Tchouaméni, al final Benzema y Rodrygo. Más premio que autoridad.

Insiste Ancelotti en que tiene una plantilla completa aunque salga Asensio. Y lo hace no sólo de palabra, también con hechos. Remodeló la defensa para exhibir su versatilidad, con los laterales ocupados por un extremo (Lucas Vázquez) y un central (Alaba). En el resto fue conservador, con la vuelta de Kroos junto a Tchouaméni y Modric. Lo de arriba no se toca. En parte por la confianza extrema en tres hombres que aportan todo lo que se necesita: talento, desborde y despliegue. En parte, no nos engaáemos, por la falta de competencia. Y más si termina saliendo el 11, circunstancia que pondrá dudas sobre la afirmación de que el plantel es mejor que el pasado aáo. Saldrían dos delanteros, no entraría ninguno. Números, no opiniones.

